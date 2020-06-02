شرطة مرور شمال غزة تنظم طابور أركان

غزة-الرأي

نظمت شرطة المرور والنجدة في محافظة شمال قطاع غزة امس طابور أركان لكافة الضباط والأفراد ، للتأكيد على التعليمات الصادرة من القيادة فيما يخص تنظيم حركة السير ،ومتابعة خطة تأمين اختبارات الثانوية العامة وخطة الصيف والخط الساحلي وخطة مواجهة جائحة كورونا.

وشارك في الطابور كلا من قيادة الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة ممثلة بمديرها العام العقيد علي النادي ونائبه العقيد تامر شحادة والرائد أيمن بارود مدير العلاقات العامة والإعلام والرائد جاد الشاعر مدير الشؤون الإدارية والمالية ووفد من قيادة التوجيه السياسي والمعنوي في المحافظة ممثلة بمديرها العقيد معين أبو عوكل و ضيف الطابور الأستاذ عبد اللطيف القانوع.

ورحب مدير شرطة مرور الشمال المقدم باسم السلطان بالضيوف الكرام مثمنا حضورهم واهتمامهم الكبير بإدارته من خلال التواصل المستمر والمباشر للاطلاع على آلية سير العمل.

وبدوره قدّم النادي شكره لكافة العاملين في شرطة مرور الشمال ممثلة بمديرها المقدم باسم السلطان وكافة الضباط والأفراد على مجهوداتهم العظيمة في تنفيذ خطة شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد ومواصلة عملهم ضمن خطة وزارة الداخلية في ظل جائحة كورونا حرصا منها على سلامة أبناء شعبنا الكريم الذي يستحق منا كل الغطاء والتضحية.

ودعا العقيد النادي كافة الضباط والأفراد إلى تكثيف الجهود خدمةً لأبناء شعبنا خاصة في هذه المرحلة الصعبة التي نعيشها في قطاعنا الحبيب والعالم بأكمله ، مؤكداً أن أرواح المواطنين هي أمانة في أعناقنا.

وخلال كلمة التوجيه السياسي والمعنوي أشاد عبد اللطيف القانوع بأداء شرطة المرور والنجدة خلال الفترة الماضية خاصة في شهر رمضان والعيد وجائحة كورونا واصفا أدائهم بالعمل البطولي في ظل هذه الظروف الصعبة والقاسية.

وأوضح القانوع أن شرطة المرور والنجدة قد رسمت صورة مشرقة للشرطة الفلسطينية ووزارة الداخلية والمنظومة الحكومية بشكل عام في قطاعنا الحبيب من خلال تنظيم حركة السير في محيط الأسواق والمفترقات وتأمين نقل المواطنين العائدين من معبر رفح وتسهيل حركة تنقل المواطنين في رمضان وعيد الفطر السعيد.

وأشار إلى أن هذه الصورة المشرقة أضفت راحة وطمأنينة لدى أبناء شعبنا الذين عبَّروا عن سعادتهم بهذا النموذج المميز الذي حققته شرطة المرور والنجدة.

وفي ختام الطابور شكرت قيادة شرطة المرور والنجدة في محافظة الشمال الحضور والضيوف الكرام ،متمنين من الله عز وجل أن تكون كلماتهم مصدر شحذ الهمم من أجل الارتقاء بالعمل المروري.