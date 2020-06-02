مديرية داخلية الشمال تُنجز أكثر من 7 آلاف معاملة خلال مايو

غزة-الرأي

أنجزت مديرية داخلية شمال قطاع غزة "الشق المدني" 7 آلاف و193 معاملة للمواطنين عبر مكاتبها وفروعها المنتشرة في المحافظة، خلال شهر مايو من عام 2020م.

وأوضحت إحصائية صادرة عن داخلية الشمال أن المديرية أصدرت 1441 معاملة مواليد ووفيات، فيما أنجزت الأحوال المدنية 4486 معاملة هويات "بدل فاقد وأولى وبطاقات تعريف".

ولفتت إلى أن دائرة الجوازات قدمت 17 معاملة تمديد جوازات وملحقاتها، بينما أنجزت دائرة الإقامات والأجانب 12 معاملات خلال شهر مايو.

وبيّن التقرير أن دائرة الشئون القانونية أتمت ما يقارب 2214 معاملة، فيما أنجزت دائرة الشئون العامة بالمديرية 317 معاملة تخص عمل الجمعيات وترخيصها والتفتيش عليها وشهادات حسن سير وسلوك للمواطنين.

وذكر أن دائرة الشئون الإدارية والمالية أنهت 147 معاملة، في حين تم أرشفة أكثر من 3 آلاف معاملة من خلال مشروع الأرشفة الإلكترونية خلال مايو الماضي.

يشار إلى أن مديرية داخلية الشمال تُقدم خدماتها لأكثر من 328 آلف من سكان منطقة شمال قطاع غزة وتتميز بسرعة إنجازها للمعاملات.