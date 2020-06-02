وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة النسائية تُنفذ 1018 مهمة خلال مايو وكالة الرأي الفلسطينية التدخل وحفظ النظام تُنفذ 2954 مهمة خلال مايو وكالة الرأي الفلسطينية مديرية داخلية الشمال تُنجز أكثر من 7 آلاف معاملة خلال مايو وكالة الرأي الفلسطينية شرطة مرور شمال غزة تنظم طابور أركان وكالة الرأي الفلسطينية التنمية البشرية بالصحة تختتم برنامج تدريب الكوادر الصحية للتعامل مع كوفيد 19 وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 14 مواطنًا بالضفة بينهم نائب بالتشريعي وكالة الرأي الفلسطينية "السراج " يتفقد محطة تحلية مياه البحر شمال القطاع وكالة الرأي الفلسطينية تلسكوب الصين العملاق يبدأ البحث عن الكائنات الفضائية فى سبتمبر وكالة الرأي الفلسطينية تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في قلقيلية وكالة الرأي الفلسطينية علماء يطورون طلاء للدروع من قشر الجمبرى لحماية الجنود من الرصاص والغاز
أخبار » الأخبار الحكومية

التدخل وحفظ النظام تُنفذ 2954 مهمة خلال مايو

02 حزيران / يونيو 2020 09:13

1
1

غزة-الرأي

نفذَّت قوات التدخل وحفظ النظام في الشرطة الفلسطينية 2954 مهمة خلال شهر أيار/ مايو الماضي، في كافة محافظات قطاع غزة.

وأوضح تقرير صادر عن إدارة قوات التدخل أن المهام التي نفذتها بلغت 2954 مهمة، شملت تنفيذ 112 مهمة مشتركة مع الإدارات المتخصصة في جهاز الشرطة وتنفيذ 1275 مهمة تأمين مراكز الحجر الصحي في المحافظات.

وبيَّن التقرير أن قوات التدخل نفذَّت 715 مهمة انتشار على الحواجز الثابتة والمتحركة، بالإضافة إلى تأمين 554 أماكن متفرقة وحفظ امن مواطنين وممتلكات عامة وخاصة.

وعلى صعيد ضبط الحالة الميدانية، أشار التقرير إلى أن قوات التدخل نفذت 19 مهمة فض لتجمعات ومسيرات مخالفة للقانون ونحو 103 مهمة تأمين لجان الثانوية العامة وسيارات توزيع الامتحانات بالإضافة إلى تنفيذ 53 مهمة تأمين نقل نزلاء، وتنفيذ 29 مهمة تدخل لحل مشاجرات عائلية.

وذكر التقرير أن قوات التدخل تمكنت من تنفيذ 67 مهمة تأمين تامين مسيرات ومهرجانات، بالإضافة إلى 36 مهمة ضبطيات على الحواجز، ونحو 46 مهمة تأمين المعابر البنوك والبريد ونقل الأموال، كما نفذَّت 62 زيارة خاصة بالعلاقات العامة بالإضافة إلى 27 تغطية إعلامية خاصة بالقوات.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"عطاء فلسطين" نفذت حملة "رمضان يجمعنا بالحب والعطاء" في ظل جائحة كورونا

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟