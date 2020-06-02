التدخل وحفظ النظام تُنفذ 2954 مهمة خلال مايو

غزة-الرأي

نفذَّت قوات التدخل وحفظ النظام في الشرطة الفلسطينية 2954 مهمة خلال شهر أيار/ مايو الماضي، في كافة محافظات قطاع غزة.

وأوضح تقرير صادر عن إدارة قوات التدخل أن المهام التي نفذتها بلغت 2954 مهمة، شملت تنفيذ 112 مهمة مشتركة مع الإدارات المتخصصة في جهاز الشرطة وتنفيذ 1275 مهمة تأمين مراكز الحجر الصحي في المحافظات.

وبيَّن التقرير أن قوات التدخل نفذَّت 715 مهمة انتشار على الحواجز الثابتة والمتحركة، بالإضافة إلى تأمين 554 أماكن متفرقة وحفظ امن مواطنين وممتلكات عامة وخاصة.

وعلى صعيد ضبط الحالة الميدانية، أشار التقرير إلى أن قوات التدخل نفذت 19 مهمة فض لتجمعات ومسيرات مخالفة للقانون ونحو 103 مهمة تأمين لجان الثانوية العامة وسيارات توزيع الامتحانات بالإضافة إلى تنفيذ 53 مهمة تأمين نقل نزلاء، وتنفيذ 29 مهمة تدخل لحل مشاجرات عائلية.

وذكر التقرير أن قوات التدخل تمكنت من تنفيذ 67 مهمة تأمين تامين مسيرات ومهرجانات، بالإضافة إلى 36 مهمة ضبطيات على الحواجز، ونحو 46 مهمة تأمين المعابر البنوك والبريد ونقل الأموال، كما نفذَّت 62 زيارة خاصة بالعلاقات العامة بالإضافة إلى 27 تغطية إعلامية خاصة بالقوات.