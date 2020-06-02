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الشرطة النسائية تُنفذ 1018 مهمة خلال مايو

02 حزيران / يونيو 2020 09:14

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غزة-الرأي

نفذَّت الشرطة النسائية 1018 مهمة خلال شهر أيار/ مايو الماضي، تنوعت بين قضايا تم تحويلها للنيابة العامة وتأمين مكاتب البريد ، وتأمين لجان امتحانات الثانوية العامة ،ومهام تفتيش وغيرها.

وأوضحت الشرطة النسائية أن عدد القضايا التي تم تحويلها للنيابة العامة وصلت 29 مهمة، و55 قضية تم حلها ودياً، وقضايا سرقة بلغت 33 مهمة، بالإضافة لـ126 قضية أخرى، وحل 6 قضايا خلاف عائلي، و60 مهمة تفتيش.

وأشارت إلى أن عدد مهام ترحيل السجينات بلغ 16 مهمة، و32 مهمة مشروحات، و22 مهمة ضم حضانة ومشاهدة، بالإضافة لسبع مهمات إخلاء، والمشاركة مع قوات التدخل بـ 9 مهمات فض شغب.

وبينت أنها استقبلت (232) شكوى وإفادة في مكاتبها ، وبلغ عدد الفعاليات والأنشطة التي شاركت فيها 55 فعالية ،وأمنت زيارات موقوفين 11 مهمة، 104 مهمة تأمين مكاتب البريد، إلى جانب 70 مهمة تأمين لجان الثانوية العامة، وتأمين عائدين معبر بيت حانون 90 مهمة ، بالإضافة لـ40 مهمة أخرى.

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