هذا الكلب صاحب أنف طويل جداً يصل إلى 31 سنتيمتر

لكل كائن حي سمات فريدة تميزه عن غيره، الأمر لا يقتصر على البشر أصحاب ألوان العيون النادرة أو درجات البشرة الفريدة لكنه ينطبق أيضاً على الحيوانات والتي قد تمتلك سمات تصنف ضمن غرائب الحيوانات بحق.

أغرب الحيوانات

من ضمن هذه السمات ما يتمتع به الكلب إيريس من فم طويل للغاية، حيث يصل طول خضم هذا الكلب إلى 12.2 بوصة أي ما يعادل 31 سنتيمتر، وكان الثنائي ليلى وسافانا قد لاحظا اختلاف كلابهما في سن مبكرة.

حيث جاء الكلب إلى المنزل في سن صغيرة لم يكن قد أكمل العام الواحد وقتها لكن مع بلوغه العام الثاني لاحظت ليلى أن فم الكلب أطول من الكلاب العادية في مثل هذا السن وأنه يزداد طولاً بمرور الوقت لكنهما لم يهتما لهذا الأمر كثيراً.

في الوقت نفسه ومع نشر صور الكلب إيريس على إنستقرام لفت الأنظار إليه وأصبح أنفه الطويل محط اهتمام الناس ومع إنشاء صفحة خاصة للكلب تحت اسم Eris The Borzoi قارب عدد متابعيه الـ200 ألف متابع.

واعتبرت ليلى أن الهدف من الصفحة هو نشر اللحظات الجميلة والمختلفة لدى الكلب إيريس بهدف إضافة القليل من البهجة إلى يوم متابعيه على إنستقرام كما يُضيف إيريس نفس البهجة إلى حياة الثنائي.

غرائب الحيوانات

كما يؤكد الجمهور أن الكلب إيريس لديه أطول أنف على الإطلاق وهو دفع الثنائي للتأكيد على أنهما على استعداد تام لإخضاع إيريس لكافة القياسات المطلوبة إذا كان هذا سيساعده على دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

بخاصة وأن الأطباء أكدوا لهما أن أنف إيريس سوف يستمر في النمو مع تقدمها في العمر ولن يقف عند هذا الحد، كما حذر الأطباء من احتمالية معاناة إيريس من مشاكل في الأسنان نتيجة لهذا الطول الغريب حتى أنها قد تحتاج إلى إزالة الأنياب في المستقبل.

أما عن طباع الكلب إيريس فهو أكثر هدوءاً من الكلاب الآخرين ولطيف على الدوام رغم أنه يمر بتقلبات مزاجية غير مفهومة في بعض الأحيان خصوصاً تجاه الأطفال لكن سرعان ما يعود إلى طبيعته.

شاهدوا صور الكلب صاحب أطول أنف على الإطلاق من خلال الألبوم أعلاه.