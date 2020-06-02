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لجنة تلحيم المركبات العمومية بالمواصلات تلحم عدد من الحافلات العمومية

02 حزيران / يونيو 2020 09:21

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غزة-الرأي

أشرفت لجنة تلحيم المركبات العمومية بوزارة النقل والمواصلات بالمحافظات الجنوبية على تلحيم حافلتين عموميتين حمولة 50 و 19 راكب، وذلك برئاسة م. أمين حبيب رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة أ. إسماعيل حسونة و أ. وسام العكة عن وزارة المالية وذلك يوم أمس في ورشة أصحاب الباصات.

وأوضح حبيب بأن تلحيم هذه الحافلات يأتي استمرارا في جهود تحديث أسطول الحافلات في قطاع غزة.

وأشار حبيب إلى أن آلية تكهين وتلحيم المركبات تتضمن تقديم طلب للجنة التي بدورها تقوم بتلحيم المركبة وأخذ الأعمدة والشاصي التابع لها وتسلم المواطن باقي أجزاء المركبة، ويتم تكهينها وشطبها من دوائر الترخيص

الجدير بالذكر، أن وزارة النقل والمواصلات تقوم بين الحين والآخر بتلحيم المركبات المتهالكة لمن يرغب من المواطنين لما لها من أضرار ومخاطر على السائقين والركاب.

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