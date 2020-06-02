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وزارة العمل تستأنف الدوام بمراكز التدريب المهني

02 حزيران / يونيو 2020 09:47

غزة- الرأي

قررت وزارة العمل استئناف الدوام بمراكز التدريب المهني التابعة لها وعودة الطلاب إلى مقاعد التدريب.

وقالت الإدارة العامة للتدريب المهني بالوزارة، إن مراكز التدريب فتحت أبوابها أمس أمام الطلبة بعد إغلاق دام نحو شهرين تفاديا لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأكدت التزامها باتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة لمنع تفشي فايروس كورونا مثل تحقيق التباعد المكاني بين الطلاب، وارتداء الكمامات الطبية، واستخدام المعقمات وترك المصافحة، والتباعد عند الدخول والخروج إلى المركز.

وأعرب عن أملها أن تتمكن مراكز التدريب من اختتام العام التدريبي في موعده مع انتهاء شهر يوليو القادم.

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