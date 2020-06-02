توصية بإعادة فتح باب التطوع بالمؤسسات والدوائر الحكومية

غزة-الرأي

أوصى مشاركون فى اجتماع لدراسة مشروع قرار لائحة العمل التطوعي، بضرورة إعادة فتح باب التطوع في الدوائر الحكومية، مع رسم ملامح وضوابط هذا العمل، خاصة فيما يتعلق بمدة التطوع التي لن تزيد عن (12) شهراً متصلة كانت أم منفصلة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة الخاصة لدراسة مشروع قرار لائحة العمل التطوعي، الاثنين في مقر ديوان الموظفين العام بمدينة غزة، بهدف رسم الملامح النهائية لإعادة فتح باب التطوع في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية العاملة.

وحضر الاجتماع، م. إياد أبو صفية مدير عام الإدارة العامة للسياسات وتطوير الموارد البشرية في ديوان الموظفين العام، إلى جانب أعضاء اللجنة م. سيرين البحيصي، وأ. عماد الحاج، وأ. مصطفى أبو ندا، وأ. رأفت حمدونة, وأ. أمير أبو العمرين، وأ. جمال العقيلي.

بدوره، استعرض أبو صفية أمام أعضاء اللجنة مسودة مشروع قرار لائحة العمل التطوعي في الدوائر الحكومية وسبل تطبيقها في المرحلة القادمة مشددا على أهمية وجود منظومة كاملة للتطوع في مختلف الدوائر الحكومية، بما يضمن تحقيق الفائدة الأمثل لكافة الأطراف في هذه العملية.

يذكر أن هذا اللقاء هو الثالث للجنة دراسة مشروع قرار لائحة العمل التطوعي، بانتظار الإعلان عن الصيغة النهائية للائحة التطوع، والتي تتضمن إنشاء منصة إلكترونية حكومية تدير عمليات التطوع في القطاع الحكومي، وفق الحقوق والواجبات والشروط التي حددتها اللائحة، والتي تضمنت مجموعة من أنواع التطوع، أبرزها التطوع التخصصي الذي يهدف إلى تدريب وبناء القدرات، إلى جانب التطوع في برامج خاصة لخدمة المجتمع، يضاف إلى ذلك التطوع في أوقات الأزمات والطوارئ.

