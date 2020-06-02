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حماس تدعو لحراك سياسي وإعلامي واسع لمواجهة "الضم"

02 حزيران / يونيو 2020 10:53

رئيس الدائرة الإعلامية بحماس بالخارج رأفت مُرة
رئيس الدائرة الإعلامية بحماس بالخارج رأفت مُرة

غزة- الرأي

دعا رئيس الدائرة الإعلامية في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في منطقة الخارج رأفت مُرة إلى حراك سياسي وإعلامي واسع لمواجهة المخطط الإسرائيلي، مؤكدا هوية الضفة الغربية الوطنية ومكانتها في التاريخ والحاضر الفلسطيني، ودورها الوطني في مقاومة الاحتلال.

وحذر مُرة في تصريح صحفي، من المخاطر الناتجة عن المخططات الإسرائيلية لضم الضفة الغربية وما ستؤدي إليه هذه المشاريع من نتائج تستهدف القضية الفلسطينية والوجود الفلسطيني.

ودعا إلى مواجهة هذه المخططات من خلال الوحدة الوطنية الفلسطينية في الداخل والخارج على قاعدة الصمود والمقاومة ومواجهة المشروع الصهيوني بكل الوسائل.

وأشار إلى أن المخطط الإسرائيلي ضد الضفة الغربية سيؤدي إلى المزيد من الممارسات الإسرائيلية الإرهابية ضد أهلنا في الضفة، وسيجزئ المناطق ويهدد الوجود السكاني الفلسطيني، ويستهدف الهوية الوطنية الفلسطينية.

وشدد مُرة على ضرورة اعتبار مهمة الدفاع عن الضفة الغربية ومواجهة مخططات الضم مهمة وطنية إنسانية لكل من يتبنى نهج المقاومة ويدعم الحق الفلسطيني ويمتلك القيم والأخلاق الإنسانية.

وعدّ مشروع الضم تهديدا مباشرا للفلسطينيين، ومن حق الشعب الفلسطيني الدفاع عن حقه بكل الوسائل، مؤكداً أن الفلسطينيين الذين واجهوا وعد بلفور واتفاق اوسلو وكل المخططات الإسرائيلية سيواجهون هذا المخطط بحزم وشجاعة.

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