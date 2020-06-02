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الرعاية الاجتماعية والتأهيل تناقش تعاونها مع المجلس النرويجي للاجئين

02 حزيران / يونيو 2020 11:05

الرعاية الاجتماعية والتأهيل تناقش آفاق التعاون المشترك مع المجلس النرويجي للاجئين
الرعاية الاجتماعية والتأهيل تناقش آفاق التعاون المشترك مع المجلس النرويجي للاجئين

غزة- الرأي

استقبل د. محمد العرعير مدير عام الرعاية الاجتماعية والتأهيل بوزارة التنمية الاجتماعية، وفداً من المجلس النرويجي للاجئين ضم كلاً من: أ. حكيم أبو كرش وأ. أحمد رفيق أبو ضلفة كمسؤول قانوني في مشروع المعلومات والاستشارة والمساعدة القانونية.
وخلال اللقاء أطلع العرعير الوفد الزائر على الخدمات الأساسية التي تقدمها وزارة التنمية عموماً والإدارة العامة للرعاية الاجتماعية والتأهيل خصوصاً والفئات المستفيدة والمستهدفة من خدمات الوزارة.

بدوره،  قدم العرعير تفصيلاً عن دور الوزارة في رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وعن المشاريع المقترحة للنهوض بواقع الخدمات المقدمة لهم وتفعيل بطاقة المعاق، وعن الحاجة الملحة لتوفير الأدوات المساعدة لهم وخصوصاً السيارات الكهربائية.

و تم اطلاع الوفد الزائر على تفاصيل العمل مع طلبة مراكز التأهيل الاجتماعي للتدريب المهني ومشروع بدائل الاحتجاز الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة.
وفي سياق متصل،  استمع الوفد الزائر لشرح عن دور الوزارة في حماية النساء والفتيات الناجيات من العنف واللاتي يتلقين الخدمة من خلال مؤسسة بيت الأمان التابعة لوزراة التنمية الاجتماعية.

وقدم العرعير شكر خاص للمجلس النرويجي للاجئين لجهودهم في دعم الفئات المهمشة وتقديم الخدمات والمساعدات لهم ودعم مشاريع وزارة التنمية الفلسطينية.

وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على ضرورة استمرار التواصل للعمل على تنفيذ المشاريع المقترحة في اطار التعاون المشترك بين وزارة التنمية الاجتماعية والمجلس النرويجي للاجئين.

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