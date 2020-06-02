عودة الحياة بشكل تدريجي بغزة وسط إجراءات احترازية (تقرير)

غزة- الرأي-آلاء النمر

بدأت الحياة تعود إلى طبيعتها في قطاع غزة بعد قرارات اتخذتها لجنة الطوارئ الحكومية حيز التنفيذ بإدخال سلسلة إجراءات لتخفيف التدابير في إطار مواجهة فايروس كورونا الجديد (كوفيد - 19).

ونتيجة الإجراءات الاحترازية الاستباقية التي اتخذتها لجنة الطوارئ والتزام المواطنين فيها تم اتخاذ العديد من القرارات أبرزها فتح المساجد وحضانات الأطفال وغيرها من الإجراءات التي ستعيد غزة إلى حياتها الطبيعية.

فتح المساجد

وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، أعلنت عن عودة فتح المساجد، بعد اغلاقها لشهرين بسبب فيروس كورونا المستجد ” كوفيد 19″.

وذكرت وزارة الأوقاف أنها قررت فتح المساجد أمام صلاة الجماعة ابتداء فجر غد الأربعاء ، مع أخذ التدابير و الاحتياطات مع باق رخصة الصلاة في البيوت.

وطالب وكيل وزارة الأوقاف د. عبد الهادي الأغا بضرورة التزام الإجراءات الوقائية التي سبق التنصيص عليها، من اصطحاب سجادة الصلاة، وارتداء الكمامة، والتباعد بين المصلين في الصف الواحد، وعند الدخول والخروج من المسجد، وترك المصافحة والاقتراب، وعدم اصطحاب الأطفال.

وشددّ على ضرورة التزام المصابين بالأمراض المزمنة والمعدية، والخارجين من الحجر الصحي، بالصلاة في بيوتهم، وعدم المجيء إلى المساجد.

ودعا وكيل الوزارة العاملين في المساجد إلى تعقيم المساجد بشكل مستمر، وفتحها قبل الأذان بـ(10) دقائق، وتقليص مدة الانتظار بين الأذان والإقامة، لتكون (10) دقائق في جميع الصلوات، باستثناء صلاة الفجر فتكون (20) دقيقة، منوهًا إلى استمرار تعليق كافة الاحتفالات والأنشطة العامة داخل المساجد.

حضانات الأطفال

فيما أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، عن إعادة فتح دور الحضانات المرخصة في قطاع غزة، وذلك بعد قرار إغلاق دام شهرين بسبب إعلان حالة الطوارئ لمكافحة جائحة كورونا.

وأكدت مدير عام الأسرة والطفولة في وزارة التنمية الاجتماعية منى العجلة، أن قرار إعادة فتح دور الحضانات جاء بعد توافق مع وزارة الصحة على الاجراءات والسياسات التي ينبغي اتباعها من أجل ضمان سلامة الأطفال والمربيات.

وستقوم طواقم الوزارة المختصة بالمتابعة والاشراف المستمر على دور الحضانة من أجل التأكد من التزامها بالإجراءات المطلوبة.

فتح المطاعم

وأعلنت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، عن إعادة فتح المطاعم والمقاهي أمام المواطنين، وذلك بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، عقب إصدار تعميم يوضح الإجراءات والضوابط الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا مع بدء شهر رمضان المبارك.

ودعت الوزارة جميع المطاعم للالتزام بهذه الإجراءات، علماً بأن الوزارة ستراقب وتتابع تنفيذ ذلك من خلال جهات الاختصاص، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، ومنها إغلاق المطاعم والأماكن المخالفة.

وقال المدير العام لحماية المستهلك في الوزارة، عبدالفتاح أبوموسى: "إن القرار جاء بعد دراسة وتقييم الأوضاع القائمة في قطاع غزة، وذلك سيتم مع بقاء المتابعة المستمرة على طبيعة المجريات القائمة في المطاعم".

وأكد أبوموسى، أن افتتاح المطاعم أمام المواطنين تقيد بجملة من الإجراءات التي يجب على أصحاب المطاعم اتخاذها، وذلك لتفادي أي مخاطر تحدق في انتشار فيروس كورونا في غزة، خاصة جراء انحصار الإصابات داخل مراكز الحجر الصحي، ولا توجد إصابات بين صفوف المواطنين داخلياً.

ولا تزال لجنة الطوارئ الحكومية في انعقاد دائم لتقييم ومتابعة الإجراءات المتخذة لمواجهة فايروس كورونا.