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تعيين جلسات استئناف لـ 3 أسرى

02 حزيران / يونيو 2020 11:14

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رام الله - الرأي

قررت محكمة الاحتلال تعيين جلسة استئناف للنظر في قرار الاعتقال الإداري للأسير المضرب عن الطعام منذ 22 يوما سامي جنازرة يوم الثلاثاء المقبل 9 حزيران/يونيو.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنه تم نقل الأسير جنازرة من عزل النقب الى عزل سجن عسقلان، وهي المرة الثالثة التي يتم فيها نقله بشكل متكرر وبظروف صعبة، بهدف الضغط عليه لفك إضرابه.

وأوضحت أن محكمة الاحتلال قررت تعين جلسه استئناف للنظر في قرار الاعتقال الإداري لأمين سر حركة "فتح" اقليم شمال الخليل الأسير هاني جعارة وذلك في 17 حزيران/يونيو الجاري، كما عيّنت جلسة استئناف للأسير الإداري أحمد قطامش في التاريخ ذاته.

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