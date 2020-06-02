"الأمن الوطني" يضبط لصين سطوا على محل تجاري بغزة

غزة-الرأي

ضبطت قوات الأمن الوطني - كتيبة غزة والشمال، مساء الإثنين، اثنين من اللصوص بعد سرقتهما مبلغاً مالياً وأجهزة إلكترونية من محل تجاري.

وقالت كتيبة غزة والشمال بالقوات، إن عناصرها تابعوا حركة مريبة لاثنين من الأشخاص في محيط مقر السرايا وسط مدينة غزة، وبعد المراقبة والمتابعة تم ضبطهما وبحوزتهما مبلغاً مالياً مسروقاً بقيمة 2250 شيكل، إلى جانب جهاز حاسوب محمول وجهازي هاتف محمول.

ولفتت إلى أنه خلال التحقيق الأولي مع الشخصين اعترفا بسرقة المبلغ المالي والأجهزة الإلكترونية من أحد المحلات التجارية، مُشيرة إلى أنه جرى تسليمهما والمسروقات إلى الجهات المختصة بالشرطة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهما.