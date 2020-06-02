وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تنفذ جولة ميدانية على مزارعي الخضار في منطقة "جحر الديك" وكالة الرأي الفلسطينية توجيه الشمال ينفذ 37 نشاطًا خلال مايو الماضي وكالة الرأي الفلسطينية "الأمن الوطني" يضبط لصين سطوا على محل تجاري بغزة وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تطالب بمحاكمة الاحتلال على جرائمه بحق الأشخاص ذوي الإعاقة وكالة الرأي الفلسطينية تعيين جلسات استئناف لـ 3 أسرى وكالة الرأي الفلسطينية عودة الحياة بشكل تدريجي بغزة وسط إجراءات احترازية (تقرير) وكالة الرأي الفلسطينية منع رفع الأذان بالمسجد الإبراهيمي 54 وقتًا الشهر المنصرم وكالة الرأي الفلسطينية الرعاية الاجتماعية والتأهيل تناقش تعاونها مع المجلس النرويجي للاجئين وكالة الرأي الفلسطينية زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين شمال غزة وكالة الرأي الفلسطينية حماس تدعو لحراك سياسي وإعلامي واسع لمواجهة "الضم"
أخبار » الأخبار الحكومية

"الأمن الوطني" يضبط لصين سطوا على محل تجاري بغزة

02 حزيران / يونيو 2020 11:16

1
1

غزة-الرأي

ضبطت قوات الأمن الوطني - كتيبة غزة والشمال، مساء الإثنين، اثنين من اللصوص بعد سرقتهما مبلغاً مالياً وأجهزة إلكترونية من محل تجاري.

وقالت كتيبة غزة والشمال بالقوات، إن عناصرها تابعوا حركة مريبة لاثنين من الأشخاص في محيط مقر السرايا وسط مدينة غزة، وبعد المراقبة والمتابعة تم ضبطهما وبحوزتهما مبلغاً مالياً مسروقاً بقيمة 2250 شيكل، إلى جانب جهاز حاسوب محمول وجهازي هاتف محمول.

ولفتت إلى أنه خلال التحقيق الأولي مع الشخصين اعترفا بسرقة المبلغ المالي والأجهزة الإلكترونية من أحد المحلات التجارية، مُشيرة إلى أنه جرى تسليمهما والمسروقات إلى الجهات المختصة بالشرطة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهما.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"عطاء فلسطين" نفذت حملة "رمضان يجمعنا بالحب والعطاء" في ظل جائحة كورونا

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟