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توجيه الشمال ينفذ 37 نشاطًا خلال مايو الماضي

02 حزيران / يونيو 2020 11:17

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غزة-الرأي

نفذت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بمحافظة شمال غزة 37 نشاطًا خلال مايو المنصرم، تنوعت بين جولات ميدانية ومحاضرات لمنتسبي وزارة الداخلية وللموقوفين بنظارات مراكز الشرطة والنزلاء بمركز تأهيل وإصلاح الشمال.

بهذا الخصوص زودت إدارة التوجيه السياسي والمعنوي بالشمال موقع وزارة الداخلية الإعلامي بإحصائية لأهم انجازاتها خلال الشهر الماضي بينت استفادة 7 ألاف و234 شخصًا من هذه الأنشطة.

وأظهرت إحصائية صادرة عن الهيئة بالشمال، تنفيذ 10 جولات ميدانية إلى الأجهزة الأمنية، وتنفيذ 9 مهمات علاقات عامة وزيارات وإرسال رسائل هاتفية، بالإضافة لإرسال 5 إشارات لاسلكية والمشاركة بطابور أركان.

وبينت الإحصائية تنفيذ توجيه الشمال 7 جولات توعوية للنزلاء، و5 لقاءات توعوية للمجتمع المحلي خلال شهر مايو الماضي.

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