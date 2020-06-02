الزراعة تنفذ جولة ميدانية على مزارعي الخضار في منطقة "جحر الديك"

غزة-الرأي



نفذت مهندسو مديرية زراعة محافظة غزة أمس جولة ميدانية على مزارعين الخضار في منطقة "جحر الديك" وذلك ضمن البرنامج الارشادي الجولات التي تنفذها المديرية بشكل مستمر على مزارعي المحافظة، بهدف توعية وتقديم الإرشادات اللازمة لهم للحفاظ على السلة الغذائية من محاصيل الخضار، والوصول إلى الاكتفاء الذاتي لبعض المحاصيل و تطبيق سياسة الوزارة

وأشارت مديرية زراعة غزة إلى أنه ومن ضمن الارشادات تم التركيز على طرق مواجهة موجات الحر وارتفاع درجات الحرارة والحد منها قدر الإمكان، وتقليل خسائر المزارعين