الأحوال المدنية تُنجز أكثر من 13 ألف معاملة خلال مايو

غزة-الرأي

أنجزت الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية -الشق المدني 13 ألف و849 معاملة للمواطنين، وذلك عبر مكاتبها وفروعها المنتشرة في مديريات محافظات قطاع غزة خلال شهر مايو المنصرم.

وأوضحت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية أنها أصدرت 9 آلاف و288 بطاقة هوية توزعت ما بين (بطاقات هوية شخصية أولى -ملاحق بطاقة هوية -تغيير حالة اجتماعية -تغير عنوان -بدل فاقد -بالية).

وبيّن التقرير أن عدد معاملات المواليد والوفيات بلغ 4 آلاف و322 معاملة شملت "تسجيل مولود بالداخل -تسجيل مولود بالخارج -شهادة ميلاد ثانية تسجيل حالة وفاة -شهادة وفاه ثانية -استبدال شهادة ميلاد -شهادة ميلاد-وفاة مغتربين".

الجدير ذكره أن الأحوال المدنية أنجزت 160 بطاقة تعريف و79 معاملة تصحيح أحوال مدنية خلال مايو المنصرم، سلمتها دوائر الأحوال المدنية في المبنى المركزي وفي مديريات الداخلية الخمسة.