شؤون العشائر تُعالج أكثر من 500 قضية خلال مايو المنصرم

غزة-الرأي

عالجت الإدارة العامة لشؤون العشائر والإصلاح بوزارة الداخلية والأمن الوطني -الشق المدني، عبر لجانها المنتشرة في جميع محافظات قطاع غزة خلال مايو الماضي 505 قضايا مُجتمعية متنوعة تقدم بها المواطنون عبر مكاتبها.

ووفق ما جاء في التقرير الشهري الصادر عن الإدارة، أنجزت مكاتب العشائر والإصلاح في المحافظات الخمسة 97% من القضايا المعروضة على مكاتبها، حيث عالجت مكاتب العشائر (505) قضايا من أصل 517 قضية تقدم بها المواطنون لمكاتب الإدارة في المحافظات.

وتنوعت تلك القضايا المعالجة بين مشاجرات، وقضايا مالية، وخلافات على أراضي، وحوادث ومشاكل عائلية، وقضايا قتل، وسرقات، وغيرها.

وأوضح التقرير، أن لجان الإصلاح في المركز الرئيسي عالجت خلال فروعها المنتشرة في المحافظة 191 قضية، في حين أنجزت لجان الإصلاح في محافظة الشمال 82 قضية.

بدورها، أنجزت لجان إصلاح الوسطى 30 قضية، في حين أنجزت لجان خانيونس 68 قضية، ورفح 134 قضية، خلال أبريل.

من جانبه، أكد رياض الزيتونية مدير عام الإدارة العامة لشؤون العشائر والإصلاح على حرص الإدارة الشديد وعلى مدار الساعة على إصلاح ذات البين وإرساء قواعد السلم المُجتمعي وذلك على امتداد القطاع.

يذكر أن 90 لجنة إصلاح تنتشر في جميع محافظات قطاع غزة، تواصل الليل بالنهار لتحقيق السلم والاستقرار المجتمعي، من خلال التوفيق بين الناس، وإصلاح ذات البين، ومعالجة الخلافات بين المواطنين.