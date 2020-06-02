الاقتصاد تتلف 4.5 طن من الكيك الفاسد

غزة- الرأي

أتلفت طواقم وزارة الاقتصاد الوطني ، 4.5 طن من الكيك الفاسد في محافظة خان يونس.

وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة، في بيان أصدرته اليوم، إن طواقم حماية المستهلك أتلفت الكيك بناءَ على طلب من التاجر.

وذكر البيان أن عملية الاتلاف تمت بالتعاون مع لجنة الرقابة الغذائية المكونة من وزارة الصحة وقسم الصحة ببلدية بني سهيلا ومباحث التموين.

وأشار الي أن الطواقم في محافظة غزة اتلفت (1100) كجم من الاحشاء لدى أحد التجار في المحافظة بناءً على طلبه بعد ظهور علامات الفساد على الكمية المذكورة ، وتم اتلاف الكمية في مكب النفايات بالتعاون مع بلدية غزة.

وتعمل دائرة حماية المستهلك على المراقبة المتواصلة والمكثفة وعلى مدار الساعة للمحال التجارية ومخازن التجار، وإعطاء أصحاب المحلات التجارية الارشادات اللازمة لحفظ وتخزين المواد التموينية، بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات ذات العلاقة.

الإدارة العامة للمصادر الطبيعية

ولفت البيان أن مدير عام الإدارة العامة للمصادر الطبيعية عبد القادر بنات عقد لقاءاً مع د. على برهوم رئيس مجلس إقراض البلديات لبحث تعزيز التعاون المشترك بينهما.

وأوضح أن الجانبان استعرضا الجهود المشتركة في ترحيل نواتج الرمال نتيجة الحفر لمشاريع البنية التحتية، ووضع آليات التصرف بها بإشراف من وزاره الاقتصاد الوطني، وتم الاتفاق على فتح مقلع للطينة للمقاولين في منطقه صوفا شرق خان يونس .

وأجرى بنات جولة تفقدية لمقالع الرمال في محافظة غزة، للإشراف على العمل الميداني لمقالع الرمال والاطلاع على سير العمل، مشيداً بدور وجهود الموظفين العاملين في مقالع الرمال.

وتم خلال الجولة معاينه بعض رمال الطمم الزائدة في منطقه المحررات وبحث كيفيه الاستفادة من رمال الطمم، وفي نهاية الجولة تم عقد لقاء مع مدير عام الإدارة العامة للمحررات شكري النجار، لتنسيق العمل بينهما.

الإدارة العامة للتجارة والمعابر

وذكر البيان ، ان الإدارة العامة للتجارة و المعابر قامت خلال اليومين الماضيين بتحرير 8 محاضر ضبط و 9 محاضر تحفظ و بلغت الكمية المضبوطة 36 طن ، والكمية المتحفظ عليها 85 طن .