الصحة: الرعاية الصحية الأولية تعقد اجتماعها الدوري لتعزيز وتطوير العمل

غزة- الرأي

ترأس الدكتور مدحت عباس مدير عام الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة و رئيس اللجنة العلمية الدكتور فواز ابو زيادة، اجتماع اللجنة العلمية المركزية بحضور أعضاء اللجنة المكونة من كافة التخصصات العاملة بالإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية .

حيث أشاد الدكتور عباس بجهود أعضاء اللجنة الدائمة والمستمرة في دعم وتنسيق وعقد المحاضرات وتنظيم البرامج التعليمة لكافة التخصصات المختلفة ، و متابعة جميع المنشورات ع صفحات "الواتس اب" التعليميه الخاص بالرعاية الاولية .

كما وناقش الدكتور عباس جميع الملاحظات والمقترحات التي قدمها الأعضاء من أجل تطوير المهارات العلمية والتعليمية عبر صفحات الواتس اب ، مشيرا إلي أنه يتم تنزيل محاضرات علمية كل يوم عبر صفحات العلميه و إلقاء محاضرة في كافة التخصصات .

كما وأوضح الدكتور فواز أبو زيادة بأن الهدف من اجتماع اللجنة العلمية صباح هذا اليوم الثلاثاء في قاعة المحاضرات بإدارة للإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية هو الحث على تفعيل اللجنة العلمية وخاصة من أجل تطوير المهارات العلمية والتعليمية للعاملين في جميع الدوائر .

و أكد الدكتور ابو زياده رئيس اللجنة العلمية بأن هذه اللجنة تأتي في إطار رفع كفاءة موظفي الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية وتحسين مستوى أدائهم في العمل الصحي على كافة المستويات الصحية ، وذلك وفق الخطة التدريبية للجنة العلمية لرفع المستوى التعليمي