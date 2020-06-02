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هندسة المتفجرات تتلف قذيفة فسفورية من مخلفات الاحتلال بالوسطى

02 حزيران / يونيو 2020 01:17

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الوسطى- الرأي

أتلفت الطواقم الفنية في دائرة هندسة المتفجرات بالشرطة الفلسطينية بالمحافظة الوسطى أمس الإثنين، قذيفة فسفورية عُثر عليها خلال عملية تجريف لأرض زراعية تعود لأحد المواطنين قرب بلدية المغراقة بالمحافظة.

وقال الرائد زاهر الحولي مدير دائرة الأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات بالمحافظة الوسطى: " إن طواقم الهندسة المختصة تمكنت من إزالة الخطر والتهديد الناجم عن القذيفة الفسفورية والتي تم العثور عليها في أرضٍ تعود لأحد المواطنين خلال تجريفها".

وأوضح الرائد الحولي أن الطواقم الفنية بالدائرة تتعامل على وجه السرعة مع الإشارات التي ترد إليها فيما يتعلق بوجود أجسام مشبوهة أو خطيرة من شأنها أن تعرض حياة المواطنين للخطر.

في سياق متصل؛ تعاملت طواقم الهندسة الفنية مع بقايا قذيفة دخانية في منطقة جحر الديك بالمحافظة الوسطى والتي عثر عليها من قبل المواطنين.

ودعا الرائد الحولي المواطنين إلى ضرورة الإسراع في التبليغ عن أي أجسام مشبوهة يتم العثور من أجل إزالتها حفاظاً على سلامتهم.

 

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