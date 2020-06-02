بلدية خانيونس : تنفيذ حملة تنظيف المقبرة القديمة وسط المدينة

خان يونس- الرأي

نفذت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بالتعاون مع فريق شبابي من المتطوعين بمركز شباب الأمة وجمعية الكشافة الفلسطينية، حملة تنظيف واسعة للمقبرة القديمة في وسط المدينة والبالغة مساحتها (23) دونماً، وذلك من خلال إزالة الحشائش والمخلفات والتي تعيق تنظيم المقبرة والحفاظ على حرمة المقابر إكراماً للموتى وتسهيلاً للأحياء في زيارة ذويهم المتوفين.

وشارك في الحملة، رئيس البلدية م. علاء الدين البطة، وعضو المجلس البلدي أ. مروان أبو شمالة، ومدير الصحة والبيئة د. يوسف شبير، ومدير العلاقات العامة أ.عماد الأغا، ورئيس قسم العلاقات العامة أ.أيمن القدرة، ورئيس قسم النظافة أ. محمـد الأغا، والمدير التنفيذي لمركز شباب الأمة أ. وجدي عزام، وعضو المكتب التنسيقي لجمعية الكشافة بالمحافظة أ. محمـد البريم، وعشرات المتطوعين، ورئيس لجنة حي الأمل د. محمود كلاب.

وخلال كلمته شكر م. البطة، المبادرة الشبابية وجهودهم التي بذلوها في المحافظة على حرمة أمواتنا وتكريماً للشهداء والموتى، الذين سبقونا إلى الدار الآخرة، مشيراً إلى أن بلدية خان يونس تولى قطاع البيئة أولوية وتتبنى كافة حملات التطوع التي ترسخ وتعزز ثقافة الحفاظ على البيئة المحيطة، وتساعد طواقم البلدية في تنفيذ مهامها على الوجه الأكمل، داعياً المجتمع الفلسطيني لاستمرار حملات نظافة المقابر والشوارع والمرافق العامة.

ومن جانبه بين شبير أن الحملة تأتي ضمن فعاليات مبادرة بلدنا نظيفة التي أطلقتها مؤخراً البلدية بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي، مشيراً إلى أن البلدية قامت بتوفير مختلف آلياتها ومعداتها من أجل إنجاح حملة النظافة ولتكون أقرب للمواطن ولتسانده في عطاؤه والذي بات شريكاً أساسياً مع البلدية في تحمل أعباء هذا الوطن، مبيناً أهمية دور الفرق الشبابية والمؤسسات المجتمعية والجمعيات والمراكز المختلفة عبر مشاركة البلدية في تنفيذ حملاتها المختلفة لتعزيز ثقافة العمل التطوعي والذي يعد أحد مؤشرات مقياس رقي المجتمع وتحضره.

ومن جانبه ذكر عزام أهمية حملة نظافة المقبرة القديمة من المخلفات والنفايات والعوسج ، مشيراً إلى أن تلك الحملة تساعد في بناء مجتمع منظم ومتعاون لتعزيز التعاون المجتمعي الشامل، مؤكداً على أهمية مساندة بلدية خان يونس في جهودها للعناية بالمرافق العامة، شاكراً البلدية لتقديمهم كافة التسهيلات الممكنة التي أنجحت الحملة المذكورة.

وبدورهم أعرب عدد من المشاركون في حملة النظافة عن سعادتهم البالغة في المشاركة بنظافة المقابر مشيرين إلى ضرورة تكرار تلك الفعاليات التي تعزز النسيج الاجتماعي وتظهر للمواطنين الخدمات التي تقدمها البلدية.