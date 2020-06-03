النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2519)الأربعاء 3/6/2020
أخبار فلسطينية
- الصحة الفلسطينية: تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا يرفع الحصيلة لـ630
- الخارجية الفلسطينية: 112 حالة وفاة و1793 إصابة بصفوف جالياتنا في العالم
- مسئول بحركة «فتح» يطلع مبعوث الرئيس الروسي على الأوضاع الراهنة في فلسطين
- اشتية يبحث مع وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية آخر المستجدات
- معروف: توجه عام بالعودة التدريجية المنضبطة للقطاعات المتأثرة بجائحة كورونا
- حماس: تصريحات المالكي تعكس عدم جدية السلطة بقطع علاقتها مع الاحتلال
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أخبار إسرائيلية
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- نتنياهو يبحث "خطة الضم" مع مجالس المستوطنات
- "اسرائيل" تضغط على الأردن بتهديد عرش المملكة لسحب وصايتها عن القدس
- اذاعة عبرية تكشف تفاصيل جديدة عن خطة ترامب: سيطرة فلسطينية على مقاطع من شارع (60
الاخبار الدولية
- 112 حالة وفاة كورونا في صفوف الجالية الفلسطينية بالعالم
- الخارجية الأمريكية: سنمنع المحكمة الدولية من مقاضاة إسرائيل
- النرويج تطالب إسرائيل بعدم ضم مناطق بالضفة
- فرنسا تقدم دعما ماليا للسلطة الفلسطينية بقيمة 8 ملايين يورو
- العفو الدولية تدين "الازدراء الإسرائيلي" لأهمية تعزيز حقوق الإنسان
الاخبارالعربية
- الإمارات: حديث «إسرائيل» عن «الضم» يجب أن يتوقف
- الأردن يحذر من العواقب الوخيمة لقرار إسرائيل ضم أراض فلسطينية محتلة
« الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
- مباحثات فلسطينية ألمانية بشأن مخطط الضم الإسرائيلي
- تسجيل إصابات جديدة بـ”كورونا” في قلقيلية ونسبة التعافي من المرض تصل إلى 82%..…
- القيادة تستعد لمجابهة فتح الاحتلال قنوات اتصال مباشرة مع الفلسطينيين.
- رئيس اتحاد العمال في غزة: بسبب “كورونا” خسائر قطاع العمال في غزة والضفة…
- جيش الاحتلال يشرع بتصعيد الاعتقالات وعمليات الهدم في الضفة لوقف تنامي الغضب الشعبي…
- “فيسبوك” يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي في الحرب على المحتوى الفلسطيني
- فرنسا تقدم دعما ماليا للسلطة الفلسطينية بقيمة 8 ملايين يورو
- “قتلوا جورج أولا ثم قتلوا إياد”.. حملة دولية لفضح جرائم الولايات المتحدة وإسرائيل
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الشرق الأوسط
- قوات إسرائيلية تعتقل 19 فلسطينياً في الضفة الغربية
- استعدادات فلسطينية وإسرائيلية لشهر «صعب»
- نتنياهو يشكو للشرطة تهديدات بقتله... للمرة الثالثة
- وزير الدفاع الإسرائيلي: نستعد لعواقب «الضم»
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الخليج الإماراتية
- « الإمارات: حديث «إسرائيل» عن «الضم» يجب أن يتوقف
الاهرام المصرية
- الخارجية الفلسطينية: 112 حالة وفاة و1793 إصابة بصفوف جالياتنا في العالم
- شكري يشارك في اجتماع لجنة تنسيق المساعدات الدولية إلى الشعب الفلسطيني
الغد الأردنية
- “فلسطينيي الخارج” يُطلق حملة لمواجهة قرار “الضم” الإسرائيلي
- ·القدس المحتلة في مرمى مخطط الضم: هدم منشآت والتهديد بطرد…
الشروق المصرية
- الأردن يحذر من العواقب الوخيمة لقرار إسرائيل ضم أراض فلسطينية محتلة
- مسئول بحركة «فتح» يطلع مبعوث الرئيس الروسي على الأوضاع الراهنة في فلسطين
الشرق القطرية
- الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 13 فلسطينيا في الضفة الغربية
- منظمة فلسطينية: 36 انتهاكاً إسرائيلياً بحق صيادي غزة
- محادثات سرية بين إسرائيل والسعودية حول القدس
الاخباراللبنانية
- السعودية «تشتري» أوقاف القدس: فلتطبّق «صفقة القرن»!
- سلسلة من الإعدامات الميدانيّة في الداخل المحتلّ
- إيقاف التحويلات الطبية لمرضى غزة: قطعٌ لـ«التنسيق» أو خفضٌ للتكاليف؟
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
·حالتا وفاة جديدتان بكورونا في صفوف الجاليات الفلسطينية ترفعان الحصيلة لـ 112
·معروف: توجه عام بالعودة التدريجية المنضبطة للقطاعات المتأثرة بجائحة كورونا
·حماس: تصريحات المالكي تعكس عدم جدية السلطة بقطع علاقتها مع الاحتلال
·نتنياهو: المباحثات مع الجانب الأمريكي مستمرة حول مخططات الضم
·قيادي فتحاوي للمالكي: اذهب للمنزل.. والديمقراطية تطالبه بـ"وقف هرطقاته"
·حماس: اعتقالات الاحتلال لثني شعبنا عن رفض مشروع الضم
القدس المحلية
·الإحتلال يحكم على مدير مركز بيسان بالسجن 12 شهراً
·إعتصام في الخليل احتجاجا على فصل الصحفي إياد حمد
·قناة عبرية: إسرائيل لم تخصم أي أموال من عوائد السلطة خلال الأشهر الثلاثة الماضية
·الشاعر عودة عمارنة يفوز بجائزة عالمية للشعر في إيطاليا
·مستوطنون يهاجمون منزلا في بورين
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الحياة الجديدة
- النرويج تطالب إسرائيل بعدم ضم مناطق بالضفة
- الرئيس يهنئ نظيره الإيطالي بيوم الجمهورية
- الاحتلال يجبر عائلتين مقدسيتين على هدم منزليهما ذاتيا
- دراسات: مستقبل طلبة مدارس القدس في خطر إن لم تؤخذ التدابير المناسبة
- مستوطنون يهاجمون منزلا في بورين
- الاحتلال يُخطر بهدم منزل في قرية دير العسل الفوقا جنوب غرب الخليل
- الطويل: علينا تحقيق الوحدة الوطنية ودعم القيادة في موقفها الثابت والرافض
- ارتفاع في عدد الوفيات والإصابات بين جالياتنا في العالم
جريدة الأيام
- ترامب يشيد بنفسه على فض احتجاجات واشنطن
- »الأسير جنازرة يعلق إضرابه بعد تحديد سقف لاعتقاله
- »إصابتان جديدتان في عزون عتمة بفيروس كورونا
- »الأردن لا يستبعد وقف التنسيق العسكري وأمن الحدود مع إسرائيل
- »مجلس الوزراء يقرر إنشاء بنك حكومي لتقديم خدمات مصرفية لكافة الفئات
- »مسؤولون إسرائيليون يرجحون تأجيل تنفيذ عملية الضم
- »"كورونا".. شكل آخر من التحديات تجاوزته طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني
- »صنف جديد من الفلفل الحار غزير الإنتاج ومقاوم للأمراض في غزة
وكالة صفا
- قناة عبرية: إسرائيل لم تخصم فاتورة رواتب الأسرى من المقاصة منذ أشهر
- لإصابة أهداف بحرية على بعد 400 كم
- بالفيديو: الصناعات الجوية الإسرائيلية تجري تجربة صاروخية بالستية
- تشكيل جهاز رقابي لمتابعة تطبيق الضوابط
- غزة: عودة تدريجية لعمل القطاعات المتأثرة بكورونا
- للاستعداد لمواجهة تداعيات الخطوة..قادة جيش الاحتلال يطّلعون على خرائط ضم الضفة الغربية
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وكالة الراي الفلسطينية
- 5 وفيات و116 إصابة جديدة بـ"كورونا" لدى الاحتلال
- 112 حالة وفاة كورونا في صفوف الجالية الفلسطينية بالعالم
- الخارجية الأمريكية: سنمنع المحكمة الدولية من مقاضاة إسرائيل
- نتنياهو يبحث "خطة الضم" مع مجالس المستوطنات
- الأسير "سامي جنازرة" يعلق إضرابه المفتوح عن الطعام
- الإيجاز الصحفي الحكومي حول "كورونا" 2 يونيو 2020
- حماس تطالب بإعلان حالة استنفار وطني شاملة
- فرنسا تدعم موازنة السلطة في رام الله بـ 8 ملايين يورو
- الاحتلال والحصار وكورونا.. ثالوث معاناة الصيادين بغزة (تقرير)
- صرف مخصصات جرحى مسيرات العودة غدًا الأربعاء
سما نيوز
- الاحتلال يتراجع عن اقتطاع رواتب الاسرى والشهداء من أموال الضرائب الفلسطينية..
- اذاعة عبرية تكشف تفاصيل جديدة عن خطة ترامب: سيطرة فلسطينية على مقاطع من شارع (60)
- مصادر خاصة لوكالة "سما" : المنحة القطرية لقطاع غزة مستمرة ولم تتوقف
- الوضع مع الأميركيين ليس كما قبل 5 أشهر.. نتنياهو لقادة المستوطنين: ملتزم بمفاوضات على أساس صفقة القرن
- معروف: عودة تدريجية لمناحي الحياة وفق تدابير معينة.. والصحة بغزة: تفشي الوباء حول غزة مقلق
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فلسطين اليوم
- تناقض في أدوار المسؤولين..الجهاد الإسلامي: تصريحات المالكي تكشف حجم التخبط والارتباك في أداء السلطة
- مركز الإعلام الحكومي بغزة: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا والعدد مستقر عند 61 حالة
- رابط. التنمية الاجتماعية تعلن موعد صرف مخصصات جرحى مسيرات العودة
- "اسرائيل" تضغط على الأردن بتهديد عرش المملكة لسحب وصايتها عن القدس
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عرب 48
- الصحة الفلسطينية: تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا يرفع الحصيلة لـ630
- اعتقالات بالضفة والاحتلال يجبر مقدسيين على هدم منزليهما
- العفو الدولية تدين "الازدراء الإسرائيلي" لأهمية تعزيز حقوق الإنسان
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- كورونا في البلاد: تسجل أعلى حصيلة إصابات منذ بداية أيار
- إسرائيل تعلن إجراء تجربة لإطلاق صاروخين باليستيين
- جنود لبنانيون يعترضون دبابتين للجيش الإسرائيلي اجتازتا الحدود
- نتنياهو لقادة المستوطنين: ملتزم بمفاوضات على أساس "صفقة القرن"
- كورونا بالمدارس: إصابة 217 معلما وطالبا وقرابة 10 آلاف بالحجر
وكالة وفا
- خلال اجتماع المانحين: اشتية يطالب العالم بوضع حد لإسرائيل ومنعها من تنفيذ مخططات ال..
مستوطنون يهاجمون منزلا في بورين
- اشتية يبحث مع وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية آخر المستجدات
- مستوطنون يشقون طريقا جنوب غرب نابلس
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حدث في مثل هذا اليوم
3 حزيران (يونيو)
- 2006م تحت ضغط التهديدات الأمريكية، البنوك الفلسطينية تتراجع عن صرف رواتب الموظفين رغم تسلمها للأموال.
- 2001م مئاتٌ من المستوطنين الصهاينة يهاجمون مسجد "حسن بك" في يافا المحتلة ، و يعتدون على المؤذّن و المصلين ، و أدّى هذا الاعتداء إلى إصابة 60 فلسطينياً .
- 1991م مقتل ثلاثة فلسطينيين في غارات إسرائيلية على مواقع في منطقة الهمشري في جنوب لبنان.
- 1974م الجنرال إسحاق رابين (1922م- 1995) يتولى رئاسة الوزارة في إسرائيل أول مرة، ليكون أول رئيس وزراء للدولة العبرية مولود في فلسطين.
- 1939م استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة 40 آخرين في حادث انفجار لغم زرعه أفراد عصابة الأرغون الإسرائيلية الإرهابية في مدينة القدس. وقد رحب الصهاينة بالكتاب أما العرب فقد رفضوه وطالبوا بإلغاء تصريح بلفور، ووقف الهجرة والاستيلاء على الأرض، واعتبروا المجلس التشريعي خديعة للحصول على اعتراف العرب بالانتداب وتصريح بلفور والهجرة وسياسة الوطن القومي.
- 1922م جاء تشرشل إلى فلسطين ليطلع ميدانياً على الوضع والاستماع إلى أراء الفلسطينيين، الذين كانوا يطالبون بإلغاء تصريح بلفور