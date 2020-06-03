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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2519)الأربعاء 3/6/2020

03 حزيران / يونيو 2020 08:11

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2519)الأربعاء 3/6/2020

 

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  • « الإمارات: حديث «إسرائيل» عن «الضم» يجب أن يتوقف
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 الاهرام المصرية

  • الخارجية الفلسطينية: 112 حالة وفاة و1793 إصابة بصفوف جالياتنا في العالم
  • شكري يشارك في اجتماع لجنة تنسيق المساعدات الدولية إلى الشعب الفلسطيني

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 جريدة  فلسطين

 

·حالتا وفاة جديدتان بكورونا في صفوف الجاليات الفلسطينية ترفعان الحصيلة لـ 112

·معروف: توجه عام بالعودة التدريجية المنضبطة للقطاعات المتأثرة بجائحة كورونا

·حماس: تصريحات المالكي تعكس عدم جدية السلطة بقطع علاقتها مع الاحتلال

·نتنياهو: المباحثات مع الجانب الأمريكي مستمرة حول مخططات الضم

·قيادي فتحاوي للمالكي: اذهب للمنزل.. والديمقراطية تطالبه بـ"وقف هرطقاته"

·حماس: اعتقالات الاحتلال لثني شعبنا عن رفض مشروع الضم

 

القدس المحلية 

·الإحتلال يحكم على مدير مركز بيسان بالسجن 12 شهراً

·إعتصام في الخليل احتجاجا على فصل الصحفي إياد حمد

·قناة عبرية: إسرائيل لم تخصم أي أموال من عوائد السلطة خلال الأشهر الثلاثة الماضية

·الشاعر عودة عمارنة يفوز بجائزة عالمية للشعر في إيطاليا

·مستوطنون يهاجمون منزلا في بورين

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حدث في مثل هذا اليوم

3 حزيران (يونيو)

  • 2006م تحت ضغط التهديدات الأمريكية، البنوك الفلسطينية تتراجع عن صرف رواتب الموظفين رغم تسلمها للأموال.
  • 2001م مئاتٌ من المستوطنين الصهاينة يهاجمون مسجد "حسن بك" في يافا المحتلة ، و يعتدون على المؤذّن و المصلين ، و أدّى هذا الاعتداء إلى إصابة 60 فلسطينياً .
  • 1991م مقتل ثلاثة فلسطينيين في غارات إسرائيلية على مواقع في منطقة الهمشري في جنوب لبنان.
  • 1974م الجنرال إسحاق رابين (1922م- 1995) يتولى رئاسة الوزارة في إسرائيل أول مرة، ليكون أول رئيس وزراء للدولة العبرية مولود في فلسطين.
  • 1939م استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة 40 آخرين في حادث انفجار لغم زرعه أفراد عصابة الأرغون الإسرائيلية الإرهابية في مدينة القدس. وقد رحب الصهاينة بالكتاب أما العرب فقد رفضوه وطالبوا بإلغاء تصريح بلفور، ووقف الهجرة والاستيلاء على الأرض، واعتبروا المجلس التشريعي خديعة للحصول على اعتراف العرب بالانتداب وتصريح بلفور والهجرة وسياسة الوطن القومي.
  • 1922م جاء تشرشل إلى فلسطين ليطلع ميدانياً على الوضع والاستماع إلى أراء الفلسطينيين، الذين كانوا يطالبون بإلغاء تصريح بلفور
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