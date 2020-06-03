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لماذا تتكون مسارات القطارات من حجر وحصى صغيرة؟

03 حزيران / يونيو 2020 08:22

لماذا تتكون مسارات القطارات من حجر وحصى صغيرة؟
لماذا تتكون مسارات القطارات من حجر وحصى صغيرة؟


لطالما كانت القطارات من أشهر واسئل النقل منذ ظهورها، إذ كانت تتميز بسرعتها وغياب الإزدحامات في سككها. وقد عرفت القطارات تطور كبيرا منذ أول اختراع لها 
فبعدما كانت تعمل على الفحم وتنفث الدخان فلقد أصبحت الآن تعمل بواسطة الكهرباء فقط، لكن ما لم يتغير إلى حد الآن هي مساراتها وسككها التي لازالت تتكون من 
الحصى، وفي نظركم أعزائنا القراء لماذا تتكون مسارات القطارات من حجر وحصى صغيرة؟. هذا ما ستعرفون إجابته بعد قليل.




مسارات السكك الحديدية مصنوعة من الحديد أو الفولاذ وهي تمتد لمسافات طويلة ، بحيث أنها تكون معرضة للأحوال الجوية السيئة كالأمطار والحرارة ما يسبب لها 
الإنكماش والإهتزازات. دون إغفال أن النباتات والأعشاب الضارة تنمو من أسفلها.


بدون تواجد الحصى لن تبقى الألواح الخشبية في مكانها. إذ هذه الأخيرة هي من تحفظ المسارات الحديدية لكي لا تتحول من مكانها. كما أن الحجارة لها حواف خشنة بحيث 
تمنع الحواف الخشبية من الانزلاق فوق بعضها البعض.


 


الألواح الخشبية تستطيع تحمل وزن القطار وبالتالي تقوم بتمريره إلى الحجارة الصغيرة التي تقوم بتوزيعه على القاعدة. وهذا ما يسهل على المسارات مواجهة جميع 
الأحوال الجوية من حرارة أو أمطار كما أنها تمنع الأعشاب الضارة من النمو فوق السكة.

 


 

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