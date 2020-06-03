وكالة الرأي الفلسطينية "الاقتصاد" تصدر بيانًا بشأن الحوالات المالية وصرف العملات وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والرياضة" تعلن فتح التسجيل لقروض الزواج وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم منزلًا جنوب الخليل وكالة الرأي الفلسطينية كلوب: هدفنا الانتصار في جميع المباريات حتى بعد ضمان الدوري وكالة الرأي الفلسطينية ناد إسباني يهدد بـ"كورونا جديدة" وكالة الرأي الفلسطينية فتح مساجد غزة بعد إغلاقها شهرين لمنع تفشي "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية "صغير ليفربول" رفض الانضمام "للملكي" بسبب واقعة راموس وصلاح وكالة الرأي الفلسطينية الجزائر.. باحثون يصممون جهاز تنفس اصطناعيا لمرضى كورونا وكالة الرأي الفلسطينية إغلاق مدارس بأم الفحم لمنع انتشار "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية الحذاء المعجزة: الحذاء الذي تغير شكله كيفما تريد
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من الضفة بينهم فتية

03 حزيران / يونيو 2020 08:39

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، عشرة مواطنين من الضفة الغربية المحتلة.

وقال نادي الأسير إن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة مواطنين من بلدتي سلواد ودير أبو مشعل قضاء رام الله والبيرة وهم: موسى أحمد حامد (22 عاماً) من سلواد، وباسل مفيد عطا، وأكرم فاتح زهران، ومحمد عبد الحكيم عطا، ومحمد نوح عطا، وتتراوح أعمارهم ما بين (17 عاماً، و18 عاماً).

ومن مخيم الفارعة وبلدة طمون اعتقل الاحتلال زكريا فايز عوض، ونعمان ناصر بني عودة.

ومن قلقيلية اعتقل الاحتلال الفتى إياد صالح نوفل (17 عاماً) وذلك بعد استدعائه، ومن بلدة العيساوية محمد هيثم مصطفى، وأشرف شماسنة من بلدة قطنة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"عطاء فلسطين" نفذت حملة "رمضان يجمعنا بالحب والعطاء" في ظل جائحة كورونا

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟