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قطار من الشوكولاتة طوله 34 متر

03 حزيران / يونيو 2020 08:43

قطار من الشكولاتة
قطار من الشكولاتة


أنشأ هذا القطار سيد الشوكولاتة أندرو فاروجيا من مالطا وقد دخل هذا القطار إلى موسوعة غينيس للأرقام القياسية حيث أن طوله يصل إلى 34 مترا وهو يضم كل 
التفاصيل المتوفرة في القطارات الكلاسيكية كمخرج البخار .

تم كشف النقاب عن هذه التحفة اللذيذة في "أسبوع الشوكولاتة" بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وكلف هذا القطار2750 كيلوغرام من الشيكولاتة وتم الإنتهاء من صنعه  بعد 784 ساعة، أما إن كنت تتسائل عن حجم السعرات الحرارية التي فيه فهي 6.5 مليون سعرة حرارية .
فكر أندرو في انشاء تحفة من الشيكولاتة بعدما زار مهرجان الشوكولاتة الذي أقيم العام الماضي في مدينة بروج وقال أندرو للصحافة أنه كان يعاني كثيرا لنقل قطار 

الشوكولا بالطائرة لأن العديد من عربات القطار تنهار وهو ما كان يجعله يعيد  بناءها.


 

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