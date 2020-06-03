لماذا تتكون رغوة بيضاء على أكواب الشاي؟

الشاي واحد من أكثر المشروبات التي يستهلكها الناس في حياتهم اليومية، كما أن له من الفوائد ما لايعد ولا يحصى فهو يحمي من السرطان ويحصن جهاز المناعة والكثير

من المنافع الأخرى هذا دون أن نعڤل مذاقه اللذيذ الذي يحبه الصغير قبل الكبير.





وبما أن الشاي دائما يكون رفيقا لمعظم وجباتنا سواء في الفطور أو أثناء اجتماع العائلة، فلربما لاحظت الرغوة الكثيفة التي تكون في كأس الشاي ولكن لا تعرف

السبب الذي أدى لتكونها لأنه في بعض الأحيان تكون وأحايين أخرى لا توجد.

فما هو سبب تكونها وهل هي مضرة بصحتك أم لا؟.

سبب هذه الرغوة البيضاء هو السكر المحلى الذي يتم اضافته إلى الشاي، فإذا كانت المياه فاترة وأضيف إليها السكر فستظهر تلك الرغوة وفي حالة كانت المياه ساخنة جدا

فلن يظهر للرغوة أي أثر.

