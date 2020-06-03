وكالة الرأي الفلسطينية إغلاق مدارس بأم الفحم لمنع انتشار "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية الحذاء المعجزة: الحذاء الذي تغير شكله كيفما تريد وكالة الرأي الفلسطينية طباعة تجعل صورك ملموسة بدل أن تكون في ذاكرة الهاتف فقط وكالة الرأي الفلسطينية اعرف العلاقة بين الحساسية والإصابة بالتهاب الحلق وكالة الرأي الفلسطينية كيف يؤثر فيروس كورونا على الكلى فى جسم الانسان وكالة الرأي الفلسطينية لماذا تتكون رغوة بيضاء على أكواب الشاي؟ وكالة الرأي الفلسطينية قطار من الشوكولاتة طوله 34 متر وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 3 مواطنين جنوب طوباس وكالة الرأي الفلسطينية إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال شمال الخليل وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة
أخبار » الأسرة و المجتمع

كيف يؤثر فيروس كورونا على الكلى فى جسم الانسان

03 حزيران / يونيو 2020 08:52

كيف يؤثر فيروس كورونا على الكلى فى جسم الانسان
كيف يؤثر فيروس كورونا على الكلى فى جسم الانسان

من المعروف أن فيروس كورونا يؤثر على الرئتين ، ولكن بعد الابحاث والدراسات اتضح انه يؤثر على اجزاء عديدة فى الجسم من ضمنها الكلى، فعندما يدخل COVID-19 الجسم لأول مرة ، يمكن أن يؤدي إلى استجابة مناعية معممة تطلق بروتينات تسمى السيتوكينات ، والتي تسبب عاصفة من الخلايا والأعضاء والأنسجة.

وحسب ما ذكره موقع aarp.org يمكن للفيروس أيضًا أن يشق طريقه مباشرة إلى الكلى عن طريق الارتباط مباشرة بمستقبلات الكلى ، كما جاء في  مجلة الجمعية الدولية لأمراض الكلى  الشهر الماضي، و وجد الباحثون مجموعات من الفيروس في الكلى وكذلك بول 9 من أصل 26 مريضا في ووهان ، الصين ، الذين توفوا بسبب COVID-19.

و نظرًا لأن الرئتين والكليتين تعتمدان على بعضهما البعض للعمل ، فهناك "تداخل في الأعضاء" بينهما يمكن أن يؤدي إلى تلف الكلى ، وفقًا لدراسة نشرت في مجلة  Nature Reviews Nephrology .

 يمكن أن تكون عواقب إصابة الكلى الحادة شديدة. بالنسبة لمريض مصاب بأمراض خطيرة في وحدة العناية المركزة على سبيل المثال ، فإن خطر الموت يتراوح بين 40 إلى 70 % ، كما يقول بول بالفسكي ، العضو المنتدب ، الرئيس المنتخب للمؤسسة الوطنية للكلى وأستاذ الطب في الجامعة من كلية الطب بتسبرغ.

ويقول: "لا نعرف حقاً معدل وفيات المرضى الذين يعانون من عدوى COVID-19 والفشل الكلوي الحاد، فبعض التقارير كانت عالية حيث بلغت نسبة الوفيات 90 %. من السابق لأوانه معرفة ذلك".

بالنسبة لعدد المرضى الذين سيصابون بإصابة في الكلى بسبب COVID-19؟ تشير التقارير الأولية الواردة من الصين ، حيث بدأ فيروس COVID-19 لأول مرة ، إلى معدل منخفض إلى حد ما ، يبلغ حوالي 5 بالمائة من إجمالي الحالات ومع ذلك ، تشير البيانات الجديدة من إيطاليا ومدينة نيويورك إلى معدل أعلى بكثير من إصابات الكلى من الفيروس. "من المحتمل أن تصل إلى 25 إلى 40 % بين المرضى في المستشفى في وحدة العناية المركزة. 

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"عطاء فلسطين" نفذت حملة "رمضان يجمعنا بالحب والعطاء" في ظل جائحة كورونا

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟