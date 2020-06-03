كيف يؤثر فيروس كورونا على الكلى فى جسم الانسان

من المعروف أن فيروس كورونا يؤثر على الرئتين ، ولكن بعد الابحاث والدراسات اتضح انه يؤثر على اجزاء عديدة فى الجسم من ضمنها الكلى، فعندما يدخل COVID-19 الجسم لأول مرة ، يمكن أن يؤدي إلى استجابة مناعية معممة تطلق بروتينات تسمى السيتوكينات ، والتي تسبب عاصفة من الخلايا والأعضاء والأنسجة.

وحسب ما ذكره موقع aarp.org يمكن للفيروس أيضًا أن يشق طريقه مباشرة إلى الكلى عن طريق الارتباط مباشرة بمستقبلات الكلى ، كما جاء في مجلة الجمعية الدولية لأمراض الكلى الشهر الماضي، و وجد الباحثون مجموعات من الفيروس في الكلى وكذلك بول 9 من أصل 26 مريضا في ووهان ، الصين ، الذين توفوا بسبب COVID-19.

و نظرًا لأن الرئتين والكليتين تعتمدان على بعضهما البعض للعمل ، فهناك "تداخل في الأعضاء" بينهما يمكن أن يؤدي إلى تلف الكلى ، وفقًا لدراسة نشرت في مجلة Nature Reviews Nephrology .

يمكن أن تكون عواقب إصابة الكلى الحادة شديدة. بالنسبة لمريض مصاب بأمراض خطيرة في وحدة العناية المركزة على سبيل المثال ، فإن خطر الموت يتراوح بين 40 إلى 70 % ، كما يقول بول بالفسكي ، العضو المنتدب ، الرئيس المنتخب للمؤسسة الوطنية للكلى وأستاذ الطب في الجامعة من كلية الطب بتسبرغ.

ويقول: "لا نعرف حقاً معدل وفيات المرضى الذين يعانون من عدوى COVID-19 والفشل الكلوي الحاد، فبعض التقارير كانت عالية حيث بلغت نسبة الوفيات 90 %. من السابق لأوانه معرفة ذلك".

بالنسبة لعدد المرضى الذين سيصابون بإصابة في الكلى بسبب COVID-19؟ تشير التقارير الأولية الواردة من الصين ، حيث بدأ فيروس COVID-19 لأول مرة ، إلى معدل منخفض إلى حد ما ، يبلغ حوالي 5 بالمائة من إجمالي الحالات ومع ذلك ، تشير البيانات الجديدة من إيطاليا ومدينة نيويورك إلى معدل أعلى بكثير من إصابات الكلى من الفيروس. "من المحتمل أن تصل إلى 25 إلى 40 % بين المرضى في المستشفى في وحدة العناية المركزة.