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طباعة تجعل صورك ملموسة بدل أن تكون في ذاكرة الهاتف فقط

03 حزيران / يونيو 2020 09:02

prynt-smartphone-case-7-692x347
prynt-smartphone-case-7-692x347

الجانب السلبي للتصوير الفوتوغرافي هو أنه لما تأخذ الكثير من الصور لا تستستطيع طباعتها جميعا لتضعها في ألبوم الصور الخاص بك، لكن بواسطة طباعة 
"PRYNT" تحول الأمر إلى حقيقة إذ تستطيع طباعة الصورة التي تلتقطها بواسطة هاتفك في نفس الوقت والمكان بسهولة، فهذا الجهاز الذي ثمنه 150 دولارا يعمل على 
الهواتف الذكية الجديدة كالايفون 5 و6 وكذلك سامسونج كالاكسي 4، 5 و6.
وبحسب ما قاله مؤسس الشركة التي تعمل على هذه الطباعة "الناس تأخذ العديد من الصور بواسطة هواتفهم لكنهم لا يعودون لرؤيتها مرة أخرى إلا ناذرا لذلك قررنا 
إنشاء شيء من شأنه أن يتيح لهم تبادل الصور مع أصدقائهم وعائلاتهم بطريقة ملموسة".
 

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