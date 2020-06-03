طباعة تجعل صورك ملموسة بدل أن تكون في ذاكرة الهاتف فقط

الجانب السلبي للتصوير الفوتوغرافي هو أنه لما تأخذ الكثير من الصور لا تستستطيع طباعتها جميعا لتضعها في ألبوم الصور الخاص بك، لكن بواسطة طباعة

"PRYNT" تحول الأمر إلى حقيقة إذ تستطيع طباعة الصورة التي تلتقطها بواسطة هاتفك في نفس الوقت والمكان بسهولة، فهذا الجهاز الذي ثمنه 150 دولارا يعمل على

الهواتف الذكية الجديدة كالايفون 5 و6 وكذلك سامسونج كالاكسي 4، 5 و6.

وبحسب ما قاله مؤسس الشركة التي تعمل على هذه الطباعة "الناس تأخذ العديد من الصور بواسطة هواتفهم لكنهم لا يعودون لرؤيتها مرة أخرى إلا ناذرا لذلك قررنا

إنشاء شيء من شأنه أن يتيح لهم تبادل الصور مع أصدقائهم وعائلاتهم بطريقة ملموسة".

