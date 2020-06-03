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الحذاء المعجزة: الحذاء الذي تغير شكله كيفما تريد

03 حزيران / يونيو 2020 09:12

الحذاء المعجزة: الحذاء الذي تغير شكله كيفما تريد
الحذاء المعجزة: الحذاء الذي تغير شكله كيفما تريد

إذا كنت من محبي الأحذية الرياضية وتشتري منها الكثير، فالآن لم تعد بحاجة إلى هدر الكثير من مالك، فالآن يمكنك شراء حذاء واحد يناسب كل الأدواق وجميع 
ملابسك بعد اختراع الحذاء الرياضي الذكي.
قام المصمم "ديفيد كويلو" باختراع أحذية رياضية باستطاعتك تغيير مظهرها الخارجي بكبسة زر واحدة من الهاتف المحمول فقط، وهذا يعني أن الحذاء الواحد قد 
يتحول إلى عدد لا نهائي من الأحذية المختلفة والتي تناسب كل الأذواق، وقام "كويلو" بتسمية مجموعته هذه باسم "ShiftWear" .

الثوب المعجزة: ثوب لا يتسخ أبدا أما بخصوص التكنولوجيا المستخدمة في الحذاء، فقد أعرضت الشركة عن الإفصاح عنها مكتفية بالقول أنها موجودة منذ سنوات، والآن يحاول المنتجون جمع المال من أجل البدء بإنتاج الأحذية حيث سيتراوح سعرها مابين 150 إلى 1000 دولار.

هذه الأحذية الذكية سيتم توفيرها بثلاثة أشكال وهي المرتفعة والمنخفضة والمتوسطة الإرتفاع، وستكون حاملة لشاشات إلكترونية، وبإمكان من يرتدي هذا الحداء أن يقوم 
بالتحكم بالصور المعروضة على الشاشة بواسطة تطبيق يقوم برفعه على هاتفه المحمول، وإذا ماستعمل الشخص صورا تابثة فإن البطارية ستدوم لأكثر من 30 يوما.


رغم أن هذا الحذاء إلكتروني فهو لا يتأثر بالماء إذ تستطيع غسله وذلك راجع لتغليفه  بألياف “كيفلر” المقاومة للبلل، مع العلم أن شحن الحذاء يتم بدون وضعه في الكهرباء 
أو شيء من هذا القبيل إذ أنه أثناء المشي يتم شحن الحذاء مع كل خطوة.

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