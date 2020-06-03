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إغلاق مدارس بأم الفحم لمنع انتشار "كورونا"

03 حزيران / يونيو 2020 09:26

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الداخل المحتل - الرأي

قررت لجنة أولياء أمور الطلاب المحلية في أم الفحم بالداخل المحتل تعليق الدراسة في مدارس الرازي الإعدادية والفارابي والباطن الابتدائيين كخطوة وقائية من انتشار فيروس كورونا المستجد اليوم الأربعاء.

وأقرت اللجنة في اجتماعها الطارئ الذي عقدته مساء أمس الثلاثاء، تعليق الدراسة في مدرستي الرازي والفارابي، كخطوة احترازية، وذلك إثر الاشتباه بوجود إصابة بفيروس كورونا في مدرسة الرازي".

وقالت: "وفق المعلومات فإن الحالة المذكورة قد نقلت لإجراء فحص الكشف عن الفيروس، وفي هذا المقام نسأل الله العلي القدير أن تتأكد أن الحالة المذكورة غير مصابة بالفيروس، وعندها تعود الدراسة في المدرستين إلى حالتها الاعتيادية في ظل الظروف الحالية".

وأكدت اللجنة أنها ما زالت في حالة انعقاد مستمر، تواكب وتتابع كل التطورات بما يشمل جهوزية المدارس بشكل عام.

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