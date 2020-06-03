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وفق إجراءات وقائية

فتح مساجد غزة بعد إغلاقها شهرين لمنع تفشي "كورونا"

03 حزيران / يونيو 2020 09:43

غزة- الرأي

أدى مواطنو في قطاع غزة، أول صلاة فجر اليوم الأربعاء، في المساجد بعد قرار وزارة الأوقاف إعادة فتحها لجميع الصلوات بعد إغلاقها نحو شهرين احترازيًا لمنع تفشي فيروس "كورونا". 

وبدت مظاهر الفرحة والسعادة على وجوه المصلين الذين حرموا من الصلاة خلال هذه الفترة، وسط التزام كامل منهم بالتعليمات التي أوردتها وزارة الأوقاف، منها اصطحاب سجادة الصلاة الخاصة، وارتداء الكمامات، والتباعد وفق ما هو محدد من قبل إدارة المساجد في المسافة بين كل مصلٍ وآخر.

وقالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية إن رخصة الصلاة في البيوت ما زالت قائمة، حتى بعد قرار فتح المساجد.

ودعت الوزارة لضرورة التزام الإجراءات الوقائية التي سبق التنصيص عليها، من اصطحاب سجادة الصلاة، وارتداء الكمامة، والتباعد بين المصلين في الصف الواحد، وعند الدخول والخروج من المسجد، وترك المصافحة والاقتراب، وعدم اصطحاب الأطفال.

وقالت إنها العاملين في المساجد سيعملوا على تعقيم المساجد بشكل مستمر، وفتحها قبل الأذان بـ(10) دقائق، وتقليص مدة الانتظار بين الأذان والإقامة، لتكون (10) دقائق في جميع الصلوات، باستثناء صلاة الفجر فتكون (20) دقيقة.

وسجل في قطاع غزة منذ مارس الماضي 61 حالة إصابة بفيروس كورونا من العائدين عبر المعابر، كانت من بينها حالة وفاة واحدة لمسنة، بينما تعافى منها 18 حالة ولازالت 42 حالة مصابة تحت العلاج في مستشفى العزل بمعبر رفح وحالتهم مطمئنة، وفق وزارة الصحة. 

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