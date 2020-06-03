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كلوب: هدفنا الانتصار في جميع المباريات حتى بعد ضمان الدوري

03 حزيران / يونيو 2020 09:46

كلوب: هدفنا الانتصار في جميع المباريات حتى بعد ضمان الدوري
كلوب: هدفنا الانتصار في جميع المباريات حتى بعد ضمان الدوري


قال مدرب ليفربول يورغن كلوب، إن ناديه لن يتراجع في آخر 9 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حتى بعد أن يضمن التتويج بلقبه الأول في 30 عاما.

ويتقدم ليفربول المتصدر بفارق 25 نقطة على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، مع استعدادات الدوري الإنجليزي لاستئناف المسابقة هذا الشهر، بعد التوقف بسبب جائحة كوفيد-19.

ويستطيع ليفربول أيضا حصد اللقب إذا فاز على إيفرتون في أول مباراة بعد استئناف الدوري، بشرط أن يخسر مانشستر سيتي أمام أرسنال في 17 يونيو الجاري.

وأبلغ كلوب هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "من اللطيف التفكير في الأمر لكننا لم نتوج باللقب بعد ونحن ندرك ذلك".

وأضاف "ندرك أننا اقتربنا لكن لم نحسم الأمر. يتبقى 27 نقطة متاحة وسنبذل قصارى جهدنا للحصول عليها جميعا".

وتابع قائلا: "لا نريد التوقف عن تحقيق الانتصارات بعد مباراتين".

ويحتاج ليفربول لتحقيق الانتصار في 7 من المباريات الـ9 المتبقية، لتحطيم الرقم القياسي بأكثر عدد من النقاط في موسم واحد، بتاريخ الدوري، والذي يحمله غريمه مانشستر سيتي، حين وصل للنقطة 100 في موسم 2017-2018.

وتوقف الدوري الإنجليزي منذ 13 مارس بسبب الوباء، بينما عادت الفرق إلى التدريبات في مجموعات صغيرة قبل التصويت الأسبوع الماضي على المران بشكل تقليدي.

وأضاف كلوب "لقد افتقدت هذا الأمر وهذا شيء لا يصدق. أعرف أنها (كرة القدم) ليست أهم شيء في الحياة لكنها شغفي. أتمنى أن يتطلع الناس إليها لأننا نفعل ذلك".

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