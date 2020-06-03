وكالة الرأي الفلسطينية كلوب: هدفنا الانتصار في جميع المباريات حتى بعد ضمان الدوري وكالة الرأي الفلسطينية ناد إسباني يهدد بـ"كورونا جديدة" وكالة الرأي الفلسطينية فتح مساجد غزة بعد إغلاقها شهرين لمنع تفشي "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية "صغير ليفربول" رفض الانضمام "للملكي" بسبب واقعة راموس وصلاح وكالة الرأي الفلسطينية الجزائر.. باحثون يصممون جهاز تنفس اصطناعيا لمرضى كورونا وكالة الرأي الفلسطينية إغلاق مدارس بأم الفحم لمنع انتشار "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية الحذاء المعجزة: الحذاء الذي تغير شكله كيفما تريد وكالة الرأي الفلسطينية طباعة تجعل صورك ملموسة بدل أن تكون في ذاكرة الهاتف فقط وكالة الرأي الفلسطينية اعرف العلاقة بين الحساسية والإصابة بالتهاب الحلق وكالة الرأي الفلسطينية كيف يؤثر فيروس كورونا على الكلى فى جسم الانسان
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يهدم منزلًا جنوب الخليل

03 حزيران / يونيو 2020 09:50

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الخليل - الرأي

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلا من الصفيح في خربة المفقرة بمسافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة. 

وقال منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب جبور، إن قوات الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية هدمت منزلا من الصفيح والطوب، يأوي عائلة المواطن أحمد محمود الحمامرة.

وأوضح أن قوات الاحتلال عززت من إجراءاتها ونشاطها الاستيطاني في مسافر يطا، والمتمثلة بعمليات الهدم، واخطار السكان بوقف البناء واخطارهم بحجج وذرائع تهدف الى ترحيل السكان واجبارهم على ترك أراضيهم، لتوسيع البؤر الاستيطانية المنتشرة في مسافر يطا.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"عطاء فلسطين" نفذت حملة "رمضان يجمعنا بالحب والعطاء" في ظل جائحة كورونا

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟