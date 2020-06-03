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"الاقتصاد" تصدر بيانًا بشأن الحوالات المالية وصرف العملات

03 حزيران / يونيو 2020 10:50

غزة- الرأي

أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني بيانًا للبنوك ومكاتب الصرافة بخصوص حماية أصحاب الحوالات المالية وضبط أسعار صرف العملات.

 وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، إن وكيل الوزارة رشدي وادي أصدر قرارا بإلزام البنوك ومكاتب الصرافة العاملة في قطاع غزة بتعليق القرار رقم 43 لسنة 2020 (الخاص بحماية أصحاب الحوالات المالية وضبط أسعار صرف العملات) في مكان بارز وظاهر للزبائن والمتعاملين في المراكز الرئيسية للبنك أو مكاتب الصرافة وفي جميع الفروع التابعة لهم، مشيرةً إلى أنه تم التأكيد على ضرورة إبراز القرار على لوحه كبيرة ومطبوع بأحرف كبيرة وظاهرة للزبائن والمقاولين.

وأكدت أنه في حال مخالفة هذا القرار سيتم اتخاذ المقتضى القانوني المشدد بحق الجهة المخالفة، داعيةً الجهات المختصة كافة بمتابعه تنفيذ هذا القرار خلال أسبوع.

وأشارت إلى أنه تم إتخاذ القرار من قبل وكيل الوزارة بعد الإطلاع على قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005 وتعديلاته وعلى قانون الشركات رقم 7 لسنه 2012 وتعديلاته وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة وحسن سير العمل.

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