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مباحث التموين تُغلق 11 نقطة بيع غاز مخالفة لشروط السلامة

03 حزيران / يونيو 2020 11:35

غزة- الرأي

أغلقت مباحث التموين في محافظتي غزة والوسطى 11 نقطة عشوائية لبيع الغاز مخالفة لشروط الأمن والسلامة، وذلك بعد استصدار قرار بالإغلاق من الجهات المختصة.

وضبطت خلال عدة الجولات برفقة وزارة الاقتصاد ولجان الأمن والسلامة في بلديتي غزة والوسطى، 12 جهازًا لتعبئة الغاز غير مطابقة لمواصفات الأمن والسلامة.

وأوضحت مباحث التموين أن نقاط تعبئة الغاز وجدت في أماكن ضيقة ومزدحمة بالسكان، تفتقر للأمان وغير حاصلة على التراخيص اللازمة.

وأحالت لجان التفتيش التابعة للداخلية والاقتصاد والبلديات أصحاب تلك المنشآت إلى الدوائر المختصة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، نظرا لخطورة أماكنها بين الأحياء السكنية.

وتأتي هذه الجولات ضمن سلسة إجراءات متواصلة ومكثفة على النقاط العشوائية للغاز في كافة محافظات قطاع غزة برفقة الوزارات والجهات المختصة.

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