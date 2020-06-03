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"النقل والمواصلات": إقبال على الترخيص للاستفادة من خصم الـ50%

03 حزيران / يونيو 2020 12:44

غزة- الرأي

قالت وزارة النقل والمواصلات في غزة إن دوائر الترخيص شهدت إقبالاً من السائقين بعد عيد الفطر للاستفادة من قرار خصم 50% من رسوم ترخيص مركبات العمومي.

وذكر المتحدثّ باسم وزارة النقل والمواصلات ومدير عام سلطة الترخيص خليل الزيان، في بيان وصل "الرأي" الأربعاء، أن الكثير من السائقين شرعوا بترخيص مركباتهم بعد قرار التخفيض.

وكانت الوزارة قد أصدرت قراراً بتخفيض رسوم مركبات العمومي إلى نسبه تتراوح من 30 إلى 50% على المركبات العمومية في قطاع غزة؛ للتخفيف عن السائقين في ظل الحصار وجائحة كورونا.

وأكدت الوزارة أن القرار لقي استحسانًا لدى شريحة كبيرة من السائقين، الذي يعانون أوضاعاً اقتصادية صعبة.

ودعا الزيان السائقين إلى اغتنام الفرصة وترخيص مركباتهم، مؤكدًا تخفيض رسوم المركبات العمومية بمقدار 750 شيكل في السنة.

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