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جنود إسرائيليون نفذوا عمليات "تدفيع ثمن" وضباطهم تستروا عليهم

03 حزيران / يونيو 2020 01:29

القدس المحتلة - الرأي

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الأربعاء، أن قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي، تزعم أنها تجري تحقيقات في اعتداءات ضد الفلسطينيين، لكن يتبين أنها لم تكن سوى تغطية على ممارسات جنودهم، الأمر الذي من شأنه تشجيع جنود آخرين على ارتكاب جرائم مشابهة.

وأكد التحقيق على انتشار ثقافة الكذب على الجمهور الإسرائيلي لدى قيادة الجيش الإسرائيلي ومحاولة طمس جرائم بحق الفلسطينيين يرتكبها جنودهم.

وتطرق التقرير إلى قيام جنود من سرية لواء "غولاني" بحملة اعتقالات في قرية قرب نابلس، ليلة عام 2018، وبعد انتهاء الاعتقالات، قام جنود الاحتلال بالاعتداء على سيارات في القرية وإلحاق أضرار بها، ثم ثقب إطارات سيارات، إضافة إلى تهديد مواطنين فلسطينيين تواجدوا في المكان. وقد تم توثيق كل ذلك بمقطع فيديو نُشر في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي لاحقا.

ويتبين من التحقيق الصحافي أنه بعد علم قائد الوحدة العسكرية بذلك، سعى مع جنوده إلى تنسيق إفاداتهم وتزوير وثيقة، كما تبين أن ضباطا في لواء "غولاني" تجاهلوا الاعتداء على سيارات الفلسطينيين، الذي اعتبر أنه "تدفيع ثمن" على غرار الاعتداءات الإرهابية التي تنفذها جماعة "شبيبة التلال" الاستيطانية.

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