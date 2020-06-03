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الاحتلال يهدم مساكن وخيام سكنية بمسافر يطا وأريحا

03 حزيران / يونيو 2020 01:37

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الخليل – الرأي:

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاربعاء، مساكن وخيام سكنية في عدة مناطق بمسافر يطا جنوب الخليل، وتجمع دير حجلة البدوي شرق مدينة أريحا.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال هدمت ثلاثة مساكن من الصفيح  في تجمع المركز لعائلة راغب حوشية، وخيمة للمواطن جميل رباع في منطقة الفخيت، واستولت على أخرى  في مغاير العبيد للمواطن شحادة سلامة شحادة، إضافة الى هدم غرفة من الصفيح وخيمة للمواطن احمد حمامدة في منطقة المفقرة .

وفي سياق متصل هدمت قوات الاحتلال، خمسة مساكن و"بركسين" لتربية الأغنام، واستولت على معداتهما في تجمع دير حجلة البدوي شرق مدينة أريحا.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في أريحا والأغوار محمد غروف، إن الاحتلال اقتحم المنطقة وهدم 5 مساكن تعود للمواطن إبراهيم أبو داهوك وابنائه نصر وأحمد وصياح ومحمد أبو داهوك، إضافة إلى  "بركسين" لتربية الأغنام.

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