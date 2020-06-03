التنمية الاجتماعية تستكمل الإجراءات الوقائية لطلبة مراكز التدريب المهني

غزة الرأي

استكملت دائرة مراكز الرعاية الاجتماعية للتدريب المهني الاجراءات الوقائية اللازمة لاستقبال الطلبة، وذلك حسب قرار استئناف التدريب الاحد الموافق 07/06/2020.

بدوره أكد أ.جواد المجبر مدير دائرة المراكز أنه تم تعقيم جميع مرافق مراكز التدريب المنتشرة في محافظات قطاع غزة والتابعة لوزارة التنمية الاجتماعية وذلك حسب تعليمات وارشادات وزارة الصحة، مبيناً أنه تم توفير وتجهيز وسائل الوقاية الشخصية اللازمة للطلبة والمدربين ومنها الكمامات والمعقمات ومتطلبات النظافة الشخصية.

كما تم التأكيد على ضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي وعدم احتكاك الطلبة خلال تواجدهم داخل مراكز التدريب.

يذكر أن وزارة التنمية الاجتماعية قررت استئناف العام التدريبي 2019-2020 لاستكمال المهام التدريبية المطلوبة لاستيفاء متطلبات الحصول على شهادة التدريب حسب الأصول.