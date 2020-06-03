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ومبنى الطب الشرعي في مستشفى ناصر

"النحال" يتفقد مقرات كتبة العدل وسط وجنوب القطاع

03 حزيران / يونيو 2020 02:43

"النحال" يتفقد مقرات كتبة العدل وسط وجنوب القطاع

غزة- الرأي

تفقد وكيل وزارة العدل المستشار د. محمد النحال مقرات كتبة العدل في محافظة الوسطى وخانيونس ورفح للاطلاع على آلية سير العمل.

وتأتي هذه الزيارات للاطلاع عن كثب على سير مقرات كتبة العدل في تلك المحافظات في ظل الإجراءات الوقائية من وباء كورونا، ولأجل تطوير العمل للوصول لأفضل خدمات للمواطن الفلسطيني في قطاع غزة.

وبدأت الجولة التفقدية لدائرة كاتب عدل رفح، والتقى الوكيل والوفد المرافق له كاتب عدل رفح أ. رائد المصري، وبحث آلية عمل المكتب في ظل الإجراءات الوقائية من وباء كورونا، والمشكلات التي اعترضت فريق العمل والحلول المقترحة مثل توسعة المكان وتطويره.

كما قام وكيل الوزارة بزيارة مقر كاتب عدل خانيونس، والتقى مدير الدائرة أ. ياسر أبو معلا وفريق الموظفين فيها، وتناول النقاش سير عمل المكتب والمشاكل وسبل الحل المطروحة.

وقام الوفد بزيارة مقر الطب الشرعي في مستشفى ناصر بخانيونس، حيث كان في استقبال الوفد الطبيب الشرعي شحدة عمران، وناقش الوكيل مع الدكتور تذليل العقبات التي تواجه عمل الطب الشرعي.

وفي نهاية الجولة، زار الوفد مقر كاتب عدل دير البلح، وكان في الاستقبال مدير الدائرة أ. إياس ثابت، ودار النقاش حول سبل تطوير المقر، وتذليل العقبات لتقديم أفضل خدمة للجمهور الفلسطيني.

وشارك وكيل الوزارة في الزيارة كلٌّ من مدير عام وحدة العلاقات الدولية أ. خليل حمادة ومدير عام الشؤون الادارية أ. محمد ابراهيم، ومدير دائرة كاتب العدل في محافظات غزة أ. فادي عبد الباري ومدير العلاقات العامة أ. مطر العجلة ومدير مكتب الوكيل أ. ضياء بارود.

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