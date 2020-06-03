المستشار عابد يبحث آلية العودة الطبيعية للعمل في المحاكم

التقى المستشار محمد عابد امس الثلاثاء، في ديوانه بقصر العدل، المستشار الدكتور محمد النحال وكيل وزارة العدل.

وقد جرى خلال اللقاء بحث المواضيع الإدارية والفنية المتعلقة بالعودة الطبيعية للعمل في المحاكم النظامية في ظل التخفيف من القيود التي فُرضت بسبب جائحة كورونا في الأشهر السابقة، وتوجهات السلطة التنفيذية لها ، والصعوبات التي قد تواجه المحاكم النظامية وخاصة دوائر التنفيذ، وآليات التعامل معها خلال الفترة الاستثنائية، كما جرى الحديث والإحاطة بجملة من القضايا الإدارية لاسيما المعالجات في القضايا القديمة المدنية والجزائية والاعتراضات والجلسات والاستشكالات.

وأشار إلى عودة الدوام بالمحاكم كاملاً بدءًا من ١ / ٦ بعد العودة المتدرجة والمنظمة خلال فترة الأزمة والتي لم يتوقف العمل في المحاكم خلالها، حيث صدرت عدة قرارات بشأن تنظيم عملية الدوام وانتظام الجلسات.

يأتي هذا اللقاء ضمن السياسة القائمة بين رئيس مجلس القضاء ووكيل وزارة العدل في اللقاءات الدائمة بينهما، بالإضافة للقاءات الأخرى التي يجريها سعادته مع الشركاء الاخرين للعودة الطبيعية والانتقال التدريجي والسلس للعمل في المحاكم النظامية .