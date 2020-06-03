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"التعليم " يجتمع بالمشرفين التربويين لمناقشة التشكيلات المدرسية

03 حزيران / يونيو 2020 02:53

"التعليم " يجتمع بالمشرفين التربويين لمناقشة التشكيلات المدرسية

غزة- الرأي

اجتمع مدير التربية والتعليم في شمال غزة أ. نبيل العرابيد، بعدد من المشرفين التربويين؛ لمناقشة التشكيلات المدرسية وذلك في إطار استعدادات وترتيبات المديرية الخاصة بالعام الدراسي المقبل 2020/2021.

وحضر الاجتماع إلى جانب المدير، مديري الدائرتين الإدارية والفنية أ. جواد صالحة، و أ. موسى شهاب، ورئيس قسم الإشراف التربوي أ. مطر الغفري.

ورحب أ. العرابيد بالحضور كافة، مثمنا جهودهم البارزة في خدمة العملية التعليمية، متمنياً لهم مزيدا من النجاح والتوفيق.

واستمع أ. العرابيد من الحضور إلى العديد من المقترحات القيّمة الخاصة بإعادة التشكيل في مدارس المديرية للعام الدراسي المقبل، بما يحقق تقديم خدمة تربوية مميزة للطلبة.

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