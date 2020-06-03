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جامعة الأقصى تحصل على عضوية جمعية كليات الحاسبات والمعلومات

03 حزيران / يونيو 2020 02:56

جامعة الأقصى تحصل على عضوية جمعية كليات الحاسبات والمعلومات
جامعة الأقصى تحصل على عضوية جمعية كليات الحاسبات والمعلومات

غزة- الرأي

حصلت كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات على عضوية جمعية الحاسبات و المعلومات المنبثقة عن اتحاد الجامعات العربية، والتي تتخذ من جامعة الزرقاء في الأردن مقراً لأمانتها العامة، حيث تعتبر الجمعية مظلة عربية لجميع كليات تكنولوجيا المعلومات في جامعات الوطن العربي، ينبثق عنها العديد من النشاطات العلمية والأكاديمية.

وأشاد القائم بأعمال رئيس الجامعة أ. د أيمن محمود صبح بهذه الخطوة المتقدمة، مثمناً جهود كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات الحثيثة في الوصول إلى الأفضل دوماً، مؤكداً أن هذه العضوية تعتبر انطلاقة جديدة ومهمة في مجال المشاركة في المؤتمرات والمجلات العلمية، وإبراز اسم الجامعة عالياً بين جامعات الوطن العربي. 

من جهته أفاد عميد كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة د. محمد عوض الله أن انضمام الكلية لهذه العضوية يكسبها العديد من الميزات، ويمنحها أحقية التقدم لاستضافة مؤتمر الجمعية (ACIT)، كما تمنح العضوية اشتراكاً مجانياً في مجلة IAJIT، ومجلة IAJET، ومجلة IAJI، أو أية منشورات خاصة بالجمعية سواء كانت منتظمة أو موسمية، إضافةً إلى إبراز اسم الجامعة في كافة نشرات الجمعية ومطبوعاتها وعلى موقع الجمعية على الإنترنت، عوضاً عن تمثيل د. عوض الله الجامعة في لقاءات الجمعية السنوية.

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جامعة الأقصى تحصل على عضوية جمعية كليات الحاسبات والمعلومات

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