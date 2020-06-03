مديريات الداخلية تُصدر أكثر من 25 ألف مُعاملة خـلال مايو

غزة- الرأي

أصدرت مديريات (غزه –الشمال – الوسطى- خانيونس – رفح) -في وزارة الداخلية - الشق المدني- 25 ألف و568 معاملة للمواطنين خلال مايو الماضي، من ضمنها "6 آلاف و475" معاملة مواليد ووفيات ومعاملة سجل سكان في المحافظة.

وأوضحت إحصائية صادرة عن المديريات الخمس أن دائرة الأحوال المدنية أنجزت 10 آلاف و216 معاملة "هويات بدل فاقد وأولي وبطاقات تعريف و300 معاملة تصحيح الأحوال المدنية، لافتةً إلى أن دائرة الجوازات في المديريات أتمت 50 معاملة تمديد جوازات وملحقاتها، وكذلك أنجزت دائرة الإقامات 53 معاملة تنوعت بين "بطاقة إقامة – إفادات ".

وبيّن التقرير أن دائرة الشئون القانونية أتمت 221 معاملة و6 آلاف و322 معاملة تدقيق أحوال مدنية، فيما أنجزت دائرة الشؤون العامة بالمديرية 6 معاملات تخص عمل الجمعيات وترخيصها والتفتيش عليها و63 معاملة ترخيص وتجديد كتبة عرائض، وإصدار 1107 شهادة حسن سير وسلوك، بينما أنهت دائرة الشئون الإدارية والمالية 755عاملة.