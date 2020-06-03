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"المستشفى الجزائري" يُقدّم أكثر من 2600 خدمة خلال مايو

03 حزيران / يونيو 2020 03:10

"المستشفى الجزائري" يُقدّم أكثر من 2600 خدمة خلال مايو من الارشيف

خان يونس- الرأي

قدَّمت الطواقم الطبية في المستشفى الجزائري، التابع لمديرية الخدمات الطبية العسكرية بمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة 2609 خدمةً طبيةً خلال شهر مايو.

وأوضحت إحصائية صادرة عن المستشفى الجزائري أن قسم العلاج الطبيعي قدم "42 خدمة وعيادة الاسنان "219" خدمة و"656" استمارات الأقسام الداخلية وقدم قسم المختبر "741" خدمة وقسم البصريات "217" وقسم الاشعة "468" خدمة فيما تم تقديم "266" وصفة طبية.

من جانبه، أكد مدير المستشفى الجزائري، العقيد وائل شقفة أن الأطقم الطبية في المستشفى استقبلت 2606 حالة ما بين عسكري ومدني من سكان المحافظة خلال شهر مايو الماضي.

وأشار إلى أن قسم الأطفال استقبل "194 "حالة، ومبيت أطفال"20" حالة، وعيادات الجراحة "563" حالة وعيادة النساء والولادة "264" حالة وقسم الاستقبال "876" وعيادات الباطنة "429" حالة، وحالات أخرى "253" حالة.

ولفت إلى أن الحالات التي استقبلها المستشفى تنوعت بين "مراجعين عسكرين من منتسبي وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة، وغيرهم من المواطنين المدنيين.

 

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