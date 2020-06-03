الإدارة العامة للشؤون العامة تنجز أكثر من 1190 معاملة خلال مايو

غزة- الرأي

أنجزت الإدارة العامة للشؤون العامة والمنظمات غير الحكومية بوزارة الداخلية والأمن الوطني – الشق المدني 1190 معاملة خلال شهر مايو المنصرم.

وأشار تقرير صادر عن الإدارة، أن دائرة الإشراف والمتابعة نفذت 23 معاملة تنوعت بين "تسجيل واعتماد جمعيات محلية وفروع لجمعيات أجنبية - اعتماد مجالس إدارة جمعيات محلية جديد ومعدل – تدقيق ورقابة " الميزانية الخاصة بالجمعيات"، كما قدمت 4 استشارات لمؤسسات المجتمع المدني.

وحسب إحصائية صادرة عن الإدارة قامت دائرة الخدمات والنشاطات بتقديم 1116 شهادة حسن سيرة وسلوك للمواطنين.

كما أنجزت الإدارة 46 معالة تسجيل وتجديد كتبة عرائض، فيما أوضح التقرير أن عدد الجمعيات المسجلة خلال شهر مايو جمعية أجنبية واحدة.

وتشرف الإدارة العامة للشؤون العامة والمنظمات غير الحكومية على الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية والتي تعتبر المسؤول الأول عن التمويل المحلي الموجه للمشاريع الخدماتية والإغاثية والتنموية التي تساهم في إغاثة وتنمية المجتمع الفلسطيني.