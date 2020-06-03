مركز شرطة تل السلطان برفح يُنجز "1688" مهمة خلال مايو

رفح-الرأي

أنجز مركز شرطة تل السلطان غرب محافظة رفح "1688" مهمة خلال شهر مايو الماضي تنوعت بين استقبال شكاوى المواطنين في الأقسام المتعددة داخل المركز من تحقيق وتنفيذ وشكاوى مالية ومهام أخرى.

وقال المقدم فارس عبد العال مدير مركز شرطة تل السلطان بمحافظة رفح:" أن المركز حقق إنجازاً كبيراً في إنجاز معاملات وشكاوى المواطنين المراجعين خلال شهر مايو الماضي نظراً للجهود المضاعفة التي بذلها أقسام ودوائر المركز خلال أيام شهر رمضان المبارك وأيام عيد الفطر السعيد".

وأضاف المقدم عبد العال أن من بين المهام التي أنجزها قسم الدوريات بالمركز فض المشاجرات والاعتداءات بين المواطنين، بالإضافة الى مهام أقسام الشكاوى والإمداد والأحوال والعمليات.

وذكر المقدم عبد العال في تفاصيل إحصائية مركزه أن قسم الدوريات أنجز"545" مهمة تنوعت بين فض مشاجرات وعمل حواجز وإسناد للإدارات الأخرى بالإضافة إلى قسم التنفيذ حيث أنجز "220" مهمة متنوعة كتنفيذ مذكرات الإحضار والأوامر الشرعية.

وبيّن المقدم عبد العال خلال الإحصائية أن قسم التحقيق أنجز "109" شكوى، بالإضافة إلى إنجاز قسم الشكاوى المالية لــ"" 48 شكوى مالية، وتنفيذ "766" مهمة لأقسام الأحوال والإمداد والعمليات والإدارة.