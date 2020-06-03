التنمية البشرية تفتتح برنامج Mobile Clinic في العيادات المتنقلة

غزة- الرأي

افتتحت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية اليوم الأول من البرنامج التأهيلي في العيادات المتنقلة Mobile Clinic.

وافتتحت اللقاء أ.إيمان طافش ممثلا عن قسم متابعة التدريب في الخدمة مرحبةً بالحضور من المدربين والملتحقين بالبرنامج .

وأوضحت ان اليوم هو بداية المجموعة الأولى من البرنامج والتي يشارك فيها 40 موظفاً من الأطباء والتمريض والاداريين من مختلف المؤسسات غير الحكومية ومراكز الرعاية الخاصة ، يقدمه أعضاء لجنة مكافحة العدوى كل من أ.كامل الأسمر ، أ.سليمان العديني ، أ.وائل حرب و يتناول التدريب محاضرات تثقيفية بطرق مكافحة العدوى والوقاية من المرض والتعامل مع المرضى المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد.