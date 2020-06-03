شرطة بلديات برفح تُنفذ "1403"مهمة خلال مايو الماضي

غزة- الرأي

نفّذت دائرة شرطة البلديات في محافظة رفح جنوب قطاع غزة "1403" مهمة متنوعة خلال شهر مايو المنصرم بمشاركة دوائر وأقسام بلدية رفح.

وقال المقدم أحمد اليعقوبي مدير دائرة شرطة بلديات محافظة رفح:" إن المهام التي قامت بها شرطة البلديات تنوعت بين تنظيم الأسواق والمشاركة مع دوائر وأقسام بلدية رفح في تنفيذ مهمات لضبط السلع الفاسدة فيها، وكذلك إزالة التعديات ووقف الإنشاءات الغير مرخصة".

وأوضح اليعقوبي أن شرطة البلديات نفّذت "525" مهمة في الاسواق و"23" مهمة وقف إنشاءات غير مرخّصة بالإضافة إلى تنفيذ "291" مهمة إزالة تعديات وإلى تنفيذ "12" مهمة ضبط وإتلاف مواد غذائية فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمي، إلى جانب تنفيذ "552" مهمة متنوعة تتعلق بفتح الشوارع وضبط خطوط المياه الغير المرخصة وتوزيع الإخطارات وكشف خطوط المياه المسروقة.

ولفت المقدم اليعقوبي إلى أن شرطة البلديات ضبطت 600 كيلو جرام من الفواكه الفاسدة خلال شهر مايو خلال تنفيذ الجولات الميدانية اليومية داخل الأسواق.