وكالة الرأي الفلسطينية مباحث التموين تتلف 11 طنًا من التين المجفف الفاسد وكالة الرأي الفلسطينية قرار بإعادة فتح صالات الأفراح في غزة وكالة الرأي الفلسطينية الإدارة العامة للشؤون العامة تنجز أكثر من 1190 معاملة خلال مايو وكالة الرأي الفلسطينية "المستشفى الجزائري" يُقدّم أكثر من 2600 خدمة خلال مايو وكالة الرأي الفلسطينية مديريات الداخلية تُصدر أكثر من 25 ألف مُعاملة خـلال مايو وكالة الرأي الفلسطينية المالية تعلن موعد صرف رواتب موظفي غزة وكالة الرأي الفلسطينية إعادة فتح صالات الأفراح اعتباراً من الجمعة 5 يونيو وكالة الرأي الفلسطينية جامعة الأقصى تحصل على عضوية جمعية كليات الحاسبات والمعلومات وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم " يجتمع بالمشرفين التربويين لمناقشة التشكيلات المدرسية وكالة الرأي الفلسطينية "العمل" تناقش أوضاع جمعية برج الأندلس التعاونية في الشمال
أخبار » الأخبار الحكومية

شرطة بلديات برفح تُنفذ "1403"مهمة خلال مايو الماضي

03 حزيران / يونيو 2020 03:38

شرطة بلديات برفح تُنفذ "1403"مهمة خلال مايو الماضي
شرطة بلديات برفح تُنفذ

غزة- الرأي

نفّذت دائرة شرطة البلديات في محافظة رفح جنوب قطاع غزة "1403" مهمة متنوعة خلال شهر مايو المنصرم بمشاركة دوائر وأقسام بلدية رفح.

وقال المقدم أحمد اليعقوبي مدير دائرة شرطة بلديات محافظة رفح:" إن المهام التي قامت بها شرطة البلديات تنوعت بين تنظيم الأسواق والمشاركة مع دوائر وأقسام بلدية رفح في تنفيذ مهمات لضبط السلع الفاسدة فيها، وكذلك إزالة التعديات ووقف الإنشاءات الغير مرخصة".

وأوضح اليعقوبي أن شرطة البلديات نفّذت "525" مهمة في الاسواق و"23" مهمة وقف إنشاءات غير مرخّصة بالإضافة إلى تنفيذ "291" مهمة إزالة تعديات وإلى تنفيذ "12" مهمة ضبط وإتلاف مواد غذائية فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمي، إلى جانب تنفيذ "552" مهمة متنوعة تتعلق بفتح الشوارع وضبط خطوط المياه الغير المرخصة وتوزيع الإخطارات وكشف خطوط المياه المسروقة.

ولفت المقدم اليعقوبي إلى أن شرطة البلديات ضبطت 600 كيلو جرام من الفواكه الفاسدة خلال شهر مايو خلال تنفيذ الجولات الميدانية اليومية داخل الأسواق.

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الأقصى تحصل على عضوية جمعية كليات الحاسبات والمعلومات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟