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وزارة الأسرى: الأسير سامي جنازرة يعلق إضرابه المفتوح عن الطعام

03 حزيران / يونيو 2020 04:01

وزارة الأٍسرى: الأسير سامي جنازرة يعلق إضرابه المفتوح عن الطعام
وزارة الأٍسرى: الأسير سامي جنازرة يعلق إضرابه المفتوح عن الطعام

غزة- الرأي

قالت وزارة الأسرى والمحررين إن الأسير سامي جنازرة (47 عاماً) قد علق إضرابه المفتوح عن الطعام، والذي استمر لمدة "23" يوما رفضا لاعتقاله الإداري.

وبينت الوزارة أن الأسير قد أوقف اضرابه بعد اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري، بحيث يتم إصدار أمر إداري جديد لمدة أربعة أشهر، غير الأمر الحالي ويكون الأخير

يذكر أن الأسير جنازرة من مخيم الفوار بمدينة الخليل معتقل منذ أيلول/سبتمبر الماضي، وهو متزوج وأب لأربعة أبناء رزق بأحدهم خلال إضرابه الأخير، وقد خاض خلال ثلاث مرات اضرابا عن الطعام خلال فترات اعتقاله الادارية في الأربع أعوام السابقة .

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